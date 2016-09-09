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В Комсомольске-на-Амуре пытались украсть 9 тонн зерна
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре задержали троих подозреваемых при попытке вывезти с территории предприятия 9 тонн зерна. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу краевого МВД.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативным сотрудникам стало известно, что на одном из предприятий, расположенном в микрорайоне Таежный, неизвестные лица планируют совершить кражу крупной партии зерна общей стоимостью порядка 130 тысяч рублей.
В дневное время груженный зерном грузовик выехал за пределы предприятия. Однако далеко уехать ему не удалось, так как автомобиль был остановлен сотрудниками уголовного розыска. Водитель транспортного средства и два пассажира были задержаны и доставлены в городской отдел полиции № 1. Стражи правопорядка установили, что злоумышленники - двое работников данного предприятия и их безработный подельник, нанятый в качестве водителя грузовика. Все задержанные написали явку с повинной.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Похищенное зерно изъято и возвращено законному владельцу.
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