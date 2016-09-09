В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП

По данным ведомства, ДТП произошло 7 сентября. На месте происшествия был обнаружен перевернутый автомобиль. Утечка нефтепродуктов произошла из-за открытия клапанов при перекачивании нефти в другую емкость, а не из-за повреждения емкости, отмечают в министерстве.Общая площадь загрязнения составила 85,5 кв.м. В ведомстве уточнили, что специалисты уже взяли пробы почвы. Также сейчас проводится административное расследование.