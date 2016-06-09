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Корабли ВМФ России и КНР перепугали японцев
Япония зафиксировала приближение к своим территориальным водам военных кораблей КНР и России, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Токио расследует возможную связь между перемещениями судов двух стран.
Как пишет РБК, в ночь на четверг, 9 июня, фрегат ВМФ Китая проплыл на расстоянии в 24 морские мили (38 км) от территории островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своей (в Китае остров известен под названием Дяоюйдао, КНР также оспаривает эти территории), сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Японии. Практически в то же время вблизи острова появились три корабля ВМФ России.
Заместитель министра иностранных дел Японии Акитака Сайки утром в четверг вызвал китайского посла в Токио, чтобы «выразить серьезную озабоченность» в связи с этим инцидентом.
«Мы обеспокоены тем, что этот шаг приведет к эскалации напряженности», — заявил главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга в ходе пресс-конференции в Токио.
По его словам, над этой ситуацией работают соответствующие министерства. Кроме того, Япония собирается тесно взаимодействовать с США в этом вопросе.
Практически одновременно с китайским кораблем близко к островам подошли три корабля ВМФ России, что вызвало обеспокоенность со стороны Японии, отмечает Reuters.
По словам Йошихиде Суги, правительство Японии расследует этот факт, чтобы определить, были ли скоординированы действия судов из России и КНР.
Минобороны КНР, отвечая на заявления властей Японии, назвало действия своих судов законными. «Ни одна другая страна не имеет права делать необдуманные замечания по этому поводу», — говорится в сообщении Минобороны, которое цитирует Reuters.
Российские власти пока официально не комментировали этот инцидент.
Заместитель помощника госсекретаря США Колин Уиллетт сообщила Reuters, что Госдепартамент находится в контакте с японским правительством по этому вопросу. «Пока у меня нет подробностей, я не могу комментировать реакцию [Вашингтона]», — добавила она.
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