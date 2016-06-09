На Дальнем Востоке ради отдыхающих снесут 14 коттеджей местной элиты

Сахалинская природоохранная прокуратура постановила снести загородные дома и забор на берегу озера Большое Вавайское, которые заблокировали доступ граждан к воде, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Проверка установила, что сахалинская региональная общественная организация владельцев маломерных судов незаконно построила на берегу озера 14 коттеджей и забор, чем перекрыла доступ отдыхающих к воде.

Прокуратура направила иск в суд, который потребовал от организации снести дома и демонтировать часть забора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.