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На Дальнем Востоке ради отдыхающих снесут 14 коттеджей местной элиты

09 Июня 2016, 10:12 | Дальний Восток

Сахалинская природоохранная прокуратура постановила снести загородные дома и забор на берегу озера Большое Вавайское, которые заблокировали доступ граждан к воде, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Проверка установила, что сахалинская региональная общественная организация владельцев маломерных судов незаконно построила на берегу озера 14 коттеджей и забор, чем перекрыла доступ отдыхающих к воде.

Прокуратура направила иск в суд, который потребовал от организации снести дома и демонтировать часть забора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: прокуратура  снос  озеро  Сахалин  природа  большое вавайское  туризм 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:38, 09.06.2016#

    А едриловской власти в Приморье пофиг, видать, что все подъезды к морю на Русском перегорожены верёвочками да шлагбаумами. . . )) Слава Едриллам!

  • vasya13:07, 09.06.2016#

    Всё верно. Если своими словами, то закон гласит так: береговая черта (20 метров от полосы прибоя) является территорией общего пользования и огораживать ее имеют право только лечебные учреждения (санатории), имеющие собственные пляжи. Береговая черта не может быть куплена, продана или взята в аренду. Соответственно, никто не имеет права ставить заборы, шлагбаумы и др. Хотят предприниматели заработать на купании, пусть зарабатывают на сопутствующих товарах и услугах (прокат пляжного инвентаря, продажа мороженого и др. ).

  • gudalajara18:14, 11.06.2016#

    на спор , что по ул. Инженерной никакие коттеджи сносить не ПОСМЕЮТ! Это на Садгороде! Там ещё при Наздратенко, рьяном борце за рекриационную зону города, какие-то житЕли забором и камерами отгородились ото всех и повсюду сразу. . . . . . .

  • Псевдоним01:44, 15.03.2017#

    Только что искала по карте разрушенный памятный с детства лагерь, и наткнулась на вот эти дворцв. . . Это чьи интересно. . Вид со спутника впечатляют.

  • Нам здесь жить20:06, 25.12.2017#

    Не надо вот про улицу Инженерную. . . . . Название улицы красноречиво говорит само за себя. Мастерок строительный. Квалифицированные работники. Холуи в мониторы глядючи.

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