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На Дальнем Востоке ради отдыхающих снесут 14 коттеджей местной элиты
Сахалинская природоохранная прокуратура постановила снести загородные дома и забор на берегу озера Большое Вавайское, которые заблокировали доступ граждан к воде, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Проверка установила, что сахалинская региональная общественная организация владельцев маломерных судов незаконно построила на берегу озера 14 коттеджей и забор, чем перекрыла доступ отдыхающих к воде.
Прокуратура направила иск в суд, который потребовал от организации снести дома и демонтировать часть забора.
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Комментарии
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vasya13:07, 09.06.2016#
Всё верно. Если своими словами, то закон гласит так: береговая черта (20 метров от полосы прибоя) является территорией общего пользования и огораживать ее имеют право только лечебные учреждения (санатории), имеющие собственные пляжи. Береговая черта не может быть куплена, продана или взята в аренду. Соответственно, никто не имеет права ставить заборы, шлагбаумы и др. Хотят предприниматели заработать на купании, пусть зарабатывают на сопутствующих товарах и услугах (прокат пляжного инвентаря, продажа мороженого и др. ).
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А едриловской власти в Приморье пофиг, видать, что все подъезды к морю на Русском перегорожены верёвочками да шлагбаумами. . . )) Слава Едриллам!