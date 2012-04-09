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У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение
9 апреля, ZRPRESS. В восточной части Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,4, передает Hindustan Times со ссылкой на американских сейсмологов. Сообщений о серьезном ущербе или цунами не поступало.
Землетрясение началось в 5:43 по местному времени (1:43 мск) в 73 км к юго-востоку от города Суао на глубине 25 км, сообщает Геологическая служба США. Это в 135 км к юго-востоку от Тайпея.
Землетрясения на Тайване происходят регулярно, так как остров находится недалеко от соединения двух тектонических плит. Толчки магнитудой в 5,9 в феврале этого года привели к панике в городе Гаосюн — люди высыпали на улицы, было частично приостановлено движение поездов, однако серьезного урона землетрясение не нанесло.
В сентябре 1999 года землетрясение магнитудой 7,6 привело к гибели 2400 человек и стало одним из самых разрушительных в истории острова за последние годы.
«Золотой Рог».
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