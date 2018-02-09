Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"

Суд признал Александра Хорошавина виновным в получении взяток и отмывании денег

Суд Южно-Сахалинска поддержал прокурора и приговорил бывшего губернатора Сахалинской области к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 500 млн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. В рамках проведения расследования, сотрудники правоохранительных органов подозревали его в получении взятки в размере 60 млн рублей, пишет Sakhalin.info.

Тогда, по заявлению следственного комитета, у Хорошавина в ходе обысков была обнаружена крупная сумма в рублях и иностранной валюте, а также дорогие часы, ювелирные украшения и телефоны.

По требованию прокуратуры, имущество и счета были арестованы и переданы в государственную собственность. Общая сумма изъятой у Хорошавина собственности составила более 1 млрд рублей.

Попытка бывшего губернатора обжаловать это решение не увенчалась успехом, суд рассматривать жалобу отказался.

В декабре, на одном из заключительных этапов судебного процесса, Хорошавин вину не признавал. Выступив в судебных прениях с последним словом, он сообщил:

- Я не буду говорить по существу и делу, скажу по жизни. Долго размышлял, стоит или не стоит выступать мне, говорить так называемое последнее слово. А если выступать, чтобы ушло все наносное и лживое вокруг этого дела и внутри, чтобы стало возможным принять объективное решение по делу, чтобы это решение, в конце концов, состоялось.

На сегодняшний день судья Елена Поликина признала Александра Хорошавина виновным в получении взяток и отмывании денег и приговорила Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 500 млн руб.

Трое других фигурантов этого дела получили более мягкие приговоры: бывшего советника Хорошавина Андрея Икрамова судья приговорила к 9,5 годам колонии строгого режима и 300 млн руб. штрафа, экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин получил 8 лет колонии и штраф в трехкратном размере взятки, бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов, который ранее частично признал свою вину, был осужден на 7 лет колонии и штраф в двукратном размере взятки.

Согласно решению суда, все фигуранты являются виновными в получении взятки на общую сумму 522 млн рублей, а также легализации денег (ч. 5 и ч. 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ). Ранее обвинение настаивало на том, что Хорошавин создал преступную группу для получения денег от бизнесменов.