www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.67 р. 100 JPY: 52.57 р.
EUR: 70.77 р. 10 CNY: 91.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"

09 Февраля 2018, 12:05 | Дальний Восток

Суд признал Александра Хорошавина виновным в получении взяток и отмывании денег

Суд Южно-Сахалинска поддержал прокурора и приговорил бывшего губернатора Сахалинской области к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 500 млн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был задержан  в марте 2015 года. В рамках проведения  расследования,  сотрудники правоохранительных органов подозревали его в получении взятки в размере 60 млн рублей, пишет Sakhalin.info.

Тогда, по заявлению следственного комитета,  у Хорошавина в ходе обысков была обнаружена крупная сумма в рублях и иностранной валюте, а также дорогие часы,  ювелирные украшения и телефоны.

По требованию прокуратуры, имущество и счета  были арестованы и переданы в государственную собственность. Общая сумма изъятой у Хорошавина собственности составила  более 1 млрд рублей.

Попытка бывшего губернатора  обжаловать это решение не увенчалась успехом,  суд  рассматривать жалобу отказался.

В декабре,  на одном из заключительных этапов судебного процесса, Хорошавин вину не признавал.  Выступив в судебных прениях  с последним словом, он сообщил:

- Я не буду говорить по существу и делу, скажу по жизни. Долго размышлял, стоит или не стоит выступать мне, говорить так называемое последнее слово. А если выступать, чтобы ушло все наносное и лживое вокруг этого дела и внутри, чтобы стало возможным принять объективное решение по делу, чтобы это решение, в конце концов, состоялось.

На сегодняшний день судья Елена Поликина   признала Александра Хорошавина виновным в получении взяток и отмывании денег и приговорила Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 500 млн руб.

Трое других фигурантов этого дела получили более мягкие приговоры: бывшего советника Хорошавина Андрея Икрамова судья приговорила к 9,5 годам колонии строгого режима и 300 млн руб. штрафа,  экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин получил 8 лет колонии и штраф в трехкратном размере взятки, бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов, который ранее частично признал свою вину, был осужден на 7 лет колонии и штраф в двукратном размере взятки.

Согласно решению суда, все фигуранты являются виновными в получении взятки на общую сумму 522 млн рублей, а также  легализации денег (ч. 5 и ч. 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ). Ранее обвинение настаивало на том, что Хорошавин создал преступную группу для получения денег от бизнесменов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: хорошавин  УК  суд  губернатор  Сахалин  статья 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru