На Дальнем Востоке сотрудники Минприроды пойманы на браконьерстве

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи изюбря. В браконьерстве подозреваются сотрудники Министерства охраны природы республики.

Сообщение от государственного инспектора охраны природы о том, что в Чурапчинском районе произведена незаконная добыча изюбря, поступило в дежурную часть райотдела полиции 6 января. Для проверки информации в указанную местность была направлена следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователь и участковые уполномоченные.

- По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили пятерых мужчин, четверо из которых являются специалистами Министерства охраны природы Якутии. У них были изъяты ружья, а также туша изюбра. Как известно, на этот подвид оленей охота разрешена только со специальным разрешением, которого мужчины предоставить не смогли. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Надо отметить, охота на все виды копытных в Якутии была закрыта еще в декабре. Что же касается изюбрей, эти олени в регионе встречаются достаточно редко. Обитают они в основном на юге республики и правобережье реки Лена.

ZRPRESS.RU, Владивосток.