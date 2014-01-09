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На Дальнем Востоке сотрудники Минприроды пойманы на браконьерстве

09 Января 2014, 15:04 | Дальний Восток

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи изюбря. В браконьерстве подозреваются сотрудники Министерства охраны природы республики.

Сообщение от государственного инспектора охраны природы о том, что в Чурапчинском районе произведена незаконная добыча изюбря, поступило в дежурную часть райотдела полиции 6 января. Для проверки информации в указанную местность была направлена следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователь и участковые уполномоченные.

- По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили пятерых мужчин, четверо из которых являются специалистами Министерства охраны природы Якутии. У них были изъяты ружья, а также туша изюбра. Как известно, на этот подвид оленей охота разрешена только со специальным разрешением, которого мужчины предоставить не смогли. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Надо отметить, охота на все виды копытных в Якутии была закрыта еще в декабре. Что же касается изюбрей, эти олени в регионе встречаются достаточно редко. Обитают они в основном на юге республики и правобережье реки Лена.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-служб
Теги: браконьерство  Минприроды  животные 



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Комментарии

  • Псевдоним01:56, 10.01.2014#

    М. М. Жванецкий - гений. "Кто, что охраняет, тот то и имеет" - фраза о России на все времена.

  • Помню17:26, 10.01.2014#

    Это кого же понабрали в мин. охраны природы?! Гнать с волчьим билетом и клеймом на лбу: краду то, что охраняю.

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