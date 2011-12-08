На Дальнем Востоке выявлено около 4 тыс. нарушений законодательства о госзаказах

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. Управление Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе отчиталось по итогам работы в части пресечения преступных проявлений при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Как сообщает пресс-служба Управления, в регионах выявлено около 4 тыс. нарушений законодательства о размещении государственных и муниципальных заказов, внесено более 900 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 500 должностных лиц, опротестовано более 250 незаконных правовых актов, в суды предъявлено 21 исковое заявление об оспаривании государственных и муниципальных контрактов, к административной ответственности привлечено 285 должностных лиц, возбуждено 15 уголовных дел.

В округе зарегистрировано 85 сообщений о нарушениях требований закона при принятии решений о необходимости за¬купок. По результатам их рассмотрения возбуждено 46 уголовных дел.

Сейчас принято решение по реализации комплекса дополнительных мер, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия по выявлению и раскрытию преступлений, совершенных в сфере размещения государственных и муниципальных заказов.