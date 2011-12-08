Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Яндекс» объяснил причину утечки СМС «Мегафона»
МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Поисковая система «Яндекс» убрала из своей выдачи СМС, отправленные на номера абонентов «Мегафона» через сайт сотового оператора. Это произошло после того, как в течение нескольких часов любой интернет-пользователь мог читать чужие текстовые сообщения.
В понедельник пользователи поисковика, введя определенным образом сформированный запрос, могли узнать не только полный текст сообщения, но также номер адресата. «Яндекс» индексирует только открытую часть интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля, прокомментировали ситуацию в поисковой компании.
«Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, Яндекс не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета. Это соответствует всем общепринятым нормам и правилам взаимодействия в интернете. В разделе отправки SMS на сайте „МегаФона“ в момент индексации по какой-то причине отсутствовал файл robots.txt. Насколько нам известно, сейчас администраторы сайта МегаФона уже установили robots.txt и закрыли этот раздел для индексации», — говорится в сообщении, пришедшем в редакцию Клерк.Ру.
Robots.txt — текстовый файл, расположенный на сайте, который предназначен для роботов поисковых систем. В этом файле веб-мастер может указать параметры индексирования своего сайта как для всех роботов сразу, так и для каждой поисковой системы по отдельности.
Новости тематики
Новости раздела
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В России введут новый налог для граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Что теперь будет с рублем?
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм