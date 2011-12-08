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«Яндекс» объяснил причину утечки СМС «Мегафона»

08 Декабря 2011, 14:16 | Дальний Восток

МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Поисковая система «Яндекс» убрала из своей выдачи СМС, отправленные на номера абонентов «Мегафона» через сайт сотового оператора. Это произошло после того, как в течение нескольких часов любой интернет-пользователь мог читать чужие текстовые сообщения.

В понедельник пользователи поисковика, введя определенным образом сформированный запрос, могли узнать не только полный текст сообщения, но также номер адресата. «Яндекс» индексирует только открытую часть интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля, прокомментировали ситуацию в поисковой компании.

«Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, Яндекс не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета. Это соответствует всем общепринятым нормам и правилам взаимодействия в интернете. В разделе отправки SMS на сайте „МегаФона“ в момент индексации по какой-то причине отсутствовал файл robots.txt. Насколько нам известно, сейчас администраторы сайта МегаФона уже установили robots.txt и закрыли этот раздел для индексации», — говорится в сообщении, пришедшем в редакцию Клерк.Ру.

Robots.txt — текстовый файл, расположенный на сайте, который предназначен для роботов поисковых систем. В этом файле веб-мастер может указать параметры индексирования своего сайта как для всех роботов сразу, так и для каждой поисковой системы по отдельности.

Автор: Klerk.Ru
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