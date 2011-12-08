«Яндекс» объяснил причину утечки СМС «Мегафона»

МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Поисковая система «Яндекс» убрала из своей выдачи СМС, отправленные на номера абонентов «Мегафона» через сайт сотового оператора. Это произошло после того, как в течение нескольких часов любой интернет-пользователь мог читать чужие текстовые сообщения.

В понедельник пользователи поисковика, введя определенным образом сформированный запрос, могли узнать не только полный текст сообщения, но также номер адресата. «Яндекс» индексирует только открытую часть интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля, прокомментировали ситуацию в поисковой компании.

«Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, Яндекс не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета. Это соответствует всем общепринятым нормам и правилам взаимодействия в интернете. В разделе отправки SMS на сайте „МегаФона“ в момент индексации по какой-то причине отсутствовал файл robots.txt. Насколько нам известно, сейчас администраторы сайта МегаФона уже установили robots.txt и закрыли этот раздел для индексации», — говорится в сообщении, пришедшем в редакцию Клерк.Ру.

Robots.txt — текстовый файл, расположенный на сайте, который предназначен для роботов поисковых систем. В этом файле веб-мастер может указать параметры индексирования своего сайта как для всех роботов сразу, так и для каждой поисковой системы по отдельности.