Три российские туристки стали жертвами нападения "помогаек" в Китае

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 19 июля, ZRPRESS. Несколько жителей Китая избили трех российских туристок в Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян на северо-востоке КНР), которые отсоветовали другой россиянке заходить в один из местных магазинов, сообщила РИА Новости участница происшествия журналист газеты "Амурская правда" Ольга Гордиенко.

По ее словам, в Хэйхэ она как корреспондент освещала работу международной ярмарки. Гуляя по магазинам, женщина обратилась за советом к трем российским туристкам. Те порекомендовали ей магазин, где можно купить хороший товар по приемлемой цене, чем вызвали гнев так называемой "помогайки" - так называют на российском Дальнем Востоке жителей Китая, заманивающих клиентов в магазины и получающих за это долю прибыли.

"Я не брала себе в помощь "помогайку", она неотступно шла за мной от одного магазина в другой и предлагала свою помощь, я неоднократно отказывалась и шла дальше. Поговорив с русскими туристами, я решила пойти вместе с ними. Как только мы вышли на улицу, преследовавшая меня китаянка вцепилась в волосы одной из женщин, начала бить веером, обвиняя ее в том, что отсоветовала мне отовариваться в этом магазине", - сообщила собеседница.

По ее словам, родственницы попытались оттащить китаянку от туристки, но в итоге досталось и им. Россиянки пытались отойти подальше от места конфликта, однако "помогайка" преследовала их и попутно кому-то звонила.

"Мимо шли наши россияне, но никто, даже мужчины, не попытался заступиться и даже не поинтересовался, что случилось! Мы даже не сразу решились сеть в такси, так как китайцы друг за дружку горой", - поделилась впечатлениями Гордиенко.

Она отметила, что когда женщины все же направились к машине, к "помогайке" подошли две ее соотечественницы, чуть позже к ним присоединился мужчина.

"Подоспевшие китайцы успели нанести свою порцию ударов женщинам, меня не трогали. В панике ныряем в такси, пока машину совсем не окружили, а китаец не унимается, угрожает: "Да я за вами поеду!" и девушке: "Что, живой не хочешь домой вернуться?!". Мы пытались дозвониться по тем номерам, которые рекомендуют российским туристам в случае опасности, но получали ответы: недоступен, неправильно набран номер", - рассказала Гордиенко.

Как сообщил РИА Новости атташе представительства МИД России в Амурской области Дмитрий Григорьев, пока никаких заявлений от туристов к ним не поступало.

"У нас нет полномочий для проведения разбирательств в таких делах, но мы можем проинформировать китайские правоохранительные органы о случившемся и рекомендовать обратить внимание на данный факт. Чтобы дать делу ход, пострадавшие туристы должны написать нам заявление, которое мы направим в генконсульство России в Шэньян (северо-восточная провинция Ляонин). Граждане могут направить жалобу в российское представительство и напрямую", - сообщил собеседник.

Григорьев отметил, что ежегодно через таможню Благовещенска проходят около 1 миллиона туристов, но заявления с жалобами на незаконные действия китайских граждан поступают редко.

"Возможно, не хотят оформлять все документально, так как устных сообщений поступает немало. Что касается письменных обращений, то в прошлому году жители области написали всего 20 заявлений", - сообщил собеседник.

По словам Гордиенко, в Хэйхэ она и туристки попытались обратиться к полицейскому, как рекомендуют в МИД, но блюститель порядка сделал вид, что не понимает их.

"Я не знаю, почему мы не дозвонились: может быть номера, которые рекомендуют использовать россиянам в случае опасности, действуют только с китайских симок. Мне кажется, в Хэйхэ должен быть хотя бы один номер, работающий с помощью российских операторов связи, чтобы русских туристов услышали в любом случае", - считает Гордиенко.

Хэйхэ расположен на границе с Россией на берегу Амура - напротив областного центра Амурской области Благовещенска. Город входит в особую экономическую зону, что позволяет российским туристам посещать эту часть Китая без виз. Это привлекает в Хэйхэ большое количество российских граждан. Поскольку цены в Китае ниже российских, многие жители Дальнего Востока ездят сюда за покупками.

Это не первый громкий инцидент с участием российских туристов в Хэйхэ. В феврале 2005 года на дискотеке здесь во время драки между туристами из Благовещенска и местной молодежью пять россиян получили ножевые ранения, один из пострадавших скончался на месте.

В феврале 2007 года в Хэйхэ произошло вооруженное нападение на российских гражданок - одна женщина погибла, еще одна получила ранение. В июле 2009 года шестеро жителей Амурской области, студентов педагогического института Хэйхэ, неделю провели в полицейском участке, после того как ввязались в драку с гражданами Китая.