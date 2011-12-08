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Союз потребителей намерен подать иск к "Мегафону"
МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Союз потребителей РФ планирует подать иск к одному из крупнейших российских сотовых операторов ОАО "Мегафон" в связи с утечкой SMS-сообщений его абонентов, отправленных с сайта компании, сообщил
18 июля, в понедельник, стало известно, что при определенном запросе крупнейший российский поисковик "Яндекс" выдает список из примерно 8 тысяч SMS, отправленных с сайта "Мегафона". Помимо текстов сообщений, доступны мобильные номера адресатов.
"Союз потребителей готовит иск о защите прав неопределенного круга лиц", - сказал Шелищ.
Он пояснил, что основанием для иска является предоставление абонентам некачественной и "опасной" услуги. "Опасная услуга - это та, которая может причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя. В данном случае существовала такая опасность", - отметил Шелищ.
Член совета Союза потребителей Илья Чернышев при этом уточнил, что иск может быть подан уже до конца текущей недели в суд по месту регистрации "Мегафона".
В Союзе полагают, что "Мегафон" нарушил положения Конституции РФ (тайна переписки), закона "О связи" (тайна связи), а также закона о защите прав потребителей.
"Нарушены права абонентов, которые вправе рассчитывать на тайну связи. Если это право абоненту не было гарантировано, он может потребовать компенсации морального вреда", - сказал Чернышев.
Он также высказал мнение, что оператор не предпринял достаточных мер для защиты персональных данных абонентов. "Номера телефонов относятся к персональным данным, а оператор не предпринял достаточных мер, чтобы их защитить", - сказал он.
По словам Чернышева, сама форма иска, который планирует подать Союз, предполагает установление факта нарушения со стороны оператора. В случае удовлетворения этого иска, каждый абонент, чьи SMS и номера телефонов попали в открытый доступ, могут, ссылаясь на решение суда, потребовать компенсацию от "Мегафона". "Самостоятельно каждому абоненту предъявлять претензии оператору будет сложно, поэтому мы планирует подать иск о защите прав неопределенного круга лиц", - пояснил Чернышев.
Он также высказал мнение, что действия "Мегафона" должен проверить Роскомнадзор, который является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. "Это было очень серьезное нарушение, наказывать надо обязательно", - полагает он.
Ранее в понедельник помощник руководителя Роскомнадзора Михаил Воробьев сообщил РИА Новости, что ведомство проверит, является ли утечка SMS-сообщений абонентов "Мегафона", отправленных с сайта оператора, нарушением закона о персональных данных.
Обстоятельства утечки текстов SMS-сообщений клиентов "Мегафона" в открытый доступ проверит также Следственный комитет (СК) РФ, сообщал ранее РИА Новости официальный представитель ведомства Владимир Маркин.
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