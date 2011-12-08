В таможне - смена караула

С 10 сентября к своим обязанностям приступает новый начальник Дальневосточного таможенного управления генерал-майор таможенной службы Игорь ВЛАСЕНКО.

С этого же дня генерал таможенной службы Вячеслав ГОЛОСКОКОВ вступил должность начальника Приволжского таможенного управления. Соответствующий приказ был подписан в Федеральной таможенной службе 29 августа 2007г. До своего назначения он занимал должность начальника Северо-Западного таможенного управления.