...Полоса пограничная идет

Обнародование приказа директора ФСБ Николая ПАТРУШЕВА "О пределах пограничной зоны на территории Приморского края" сами пограничники восприняли нейтрально, справедливо полагая, что погранзоны существовали в крае всегда. И какая, мол, разница, кто за порядком в них следит: исполнительная власть и милиция или пограничники?

Не знали служивые, что, несмотря на наличие постановления губернатора о тех же погранзонах №170 от 1994 г., разрешение на их посещение в Приморье никто не спрашивал десятилетиями. Ранее территорию погранзон в любом пограничном субъекте федерации определяла исполнительная власть и она же устанавливала правила поведения в них. В каждом регионе - свои. Теперь определение того, что считать погранзонами - в исключительном ведении погранслужбы ФСБ. И в ФСБ клянутся, что как раз и преследуют цель уменьшить строгости пребывания в таких зонах и вскоре разработают единые для всей страны правила.

Ранее погранзоны отсчитывались по километражу от пограничных инженерно-технических сооружений, теперь - по границам поселений. Поэтому, например, и попали в список районные центры Покровка, Хороль, Камень-Рыболов и Лесозаводск, но не попали города Дальнегорск и Уссурийск, хотя некоторые поселения вокруг них - погранзона.

Что важно знать приморцам сейчас? Под наделавший шуму приказ директора ФСБ разрабатываются новые правила въезда и пребывания в пограничной зоне, поэтому пока действуют старые.

Но, по словам первого заместителя начальника Погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю генерал-майора Вячеслава БИРЮКОВА, строгого исполнения новых правил пограничники пока придерживаться не будут, понимая, что приказ вышел летом, когда приморцы и все дальневосточники без всяких разрешений уже оккупировали излюбленные места отдыха на морском побережье, у озера Ханка или в сухопутных местах. Так что если вас кто-то пугает штрафами и выдворением из погранзоны, смело жалуйтесь генерал-майору Бирюкову.

А вот когда будут опубликованы новые правила посещения погранзон, тогда и посмотрим, какую свободу передвижения эти правила нам обеспечат. И все же наш край пограничный, но на дворе не XIX век. Современный человек очень мобилен, и если в новых правилах посещения погранзон останется принцип получения разрешения и все приморцы ринутся их получать на все случаи жизни: отдыха, командировки, внезапно заболевшей в пограничной деревне бабушки, то как бы пограничникам из стражей границы не превратиться в чиновников, штампующих справки. Думается, разрешительный принцип надо бы заменить уведомительным. Мудрее будет.