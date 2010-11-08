Приморский конвой стал лучшим в ДВО

В понедельник, 1 ноября, подведены итоги конкурса среди начальников караулов конвойных подразделений Управлений ФСИН по ДФО.

Лучшим начкаром округа стал начальник конвойного караула Управления конвоирования ГУФСИН по Приморскому краю Виктор ПЕТРУК. Он на четыре сотых балла обошел ставшего вторым Рината ШАЙХУТДИНОВА, начальника караула сахалинского территориального Управления ФСИН Минюста РФ.

По результатам конкурса, который был продолжением аналогичного смотра в территориальных управлениях конвоирования, оба офицера поедут представлять Дальний Восток на федеральном конкурсе, который пройдет в декабре в Саратове.

Надо отметить, что на протяжении последних 10 лет приморский конвой в лице своих начальников входил в десятку лучших по стране.