Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Роспотребнадзор готовится ввести запрет на вылов рыбы на Дальнем Востоке
Как уточнил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, рыба и морепродукты из Охотского и Японского моря будут запрещены к вылову и продаже если ситуация с утечкой радиоактивных веществ с АЭС в Фукусиме не исправится в ближайшее время.
В этом случае российским рыболовным компаниям придется переориентироваться на другие районы промысла. Сейчас в морях, омывающих дальневосточную часть РФ, заканчивается путина мойвы, в ближайшее время закончится путина сельди, пишет www.gudok.ru.
«В июне красная рыба пойдет на нерест в наши пресные водоемы, 40% ловится именно там. Если возникнет необходимость, мы запретим вылов рыбы там. У нас есть северные моря, мы себе рыбы наловим», - сказал Онищенко. «Ешьте наш борщ и вы будете защищены от главного источника радионуклидов»,- добавил он.
Запрет на вылов рыбы на Дальнем Востоке может иметь более серьезные последствия - на этот регион приходится порядка 70-80% общероссийского улова, который в прошлом году составил 4 млн тонн. Главный санитарный врач России признал, что в 2011 году в пищевой цепочке вряд ли стоит ожидать каких-то критических изменений. По его мнению, повышенное содержание радионуклидов в рыбе у берегов Японии и на Дальнем Востоке России может обнаружиться через год или даже позже.
Глава Роспотребнадзора в то же время заверил, что угрозы радиоактивного заражения на данный момент для граждан РФ нет. «Огромный Тихий океан растворит любой объем радионуклидов, который туда попадет», - уверен Онищенко. По его словам в настоящее время в Россию не завозится рыба из Японии, и в целом в страну импортируется немного японских продуктов. В основном оттуда поставляют только «экзотику».
По данным Росрыболовства, Япония занимает незначительную долю в импорте рыбы в РФ. В 2010 году из Японии в Россию было ввезено 57 тысяч тонн рыбной продукции. В прошлом году из этой страны было ввезено морепродуктов на $6,8 млн, причем в основном экзотических. Основными поставщиками рыбы в РФ являются Норвегия и Исландия, затем следуют Вьетнам и Китай. В то же время воздержаться от покупки любых японских товаров своих граждан призвали власти Китая, Великобритании и США.
В связи с появившимися сообщениями о следах радиации на китайских продуктах территориальные управления Роспотребнадзора на Дальнем Востоке проводят тщательную проверку зелени, овощей и фруктов, завозимых из Китая. «Угрозы для здоровья сейчас нет, и мы постараемся сделать все, чтобы ее не было, - подчеркнул Онищенко. - Вся продукция на въезде проверяется на радиоактивность, и при малейшем подозрении изымается». В частности, по словам главы Роспотребнадзора, тщательно проверяется импортируемая в Россию рыба.
Глава Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний заверил, что Россия не добывает и не планирует добывать водные ресурсы в морях, омывающих Японию. Он сообщил, что японские анчоусы и сайра могут быть подвержены радиационному заражению, однако их не поставляют в Россию.
Российские рыбаки обычно ловят в водах Берингова, Охотского и Японского морей минтай, сельдь и камбалу, отметил Андрей Крайний. Течения, в которых могут присутствовать радиоактивные вещества из Японии, до российских вод этих морей не доходят, их уносит в Тихий океан. То есть радиоактивная вода не сможет попасть к российским берегам и в район Южных Курил с восточного побережья Японии. Он также добавил, что сейчас в водах, омывающих дальневосточную часть РФ, курсируют 4 парохода, которые мониторят состояние воды и воздуха. Превышения естественного фона нет, подчеркнул глава Росрыболовства.
В настоящее время японская компания ТЕРСО, которая управляет АЭС «Фукусима-1», продолжает работы по сбросу радиоактивной воды с аварийных реакторов. К настоящему времени уже 6 тыс. тонн воды из запланированных 11,5 тыс. тонн сброшено в Тихий океан. Согласно полученным 4 апреля замерам, непосредственно у станции уровень содержания в море радиоактивного йода-131 в 5 млн раз превышает установленную законом предельную норму. Это 200 тыс. беккерелей на 1 куб. см морской воды.
Японские учёные заверили, что океанские течения быстро растворят радиоактивные изотопы иода-131 в районе АЭС. Тем самым, снизится угроза радиоактивного заражения людей. А специалисты говорят, что это наименьшее из «двух зол»- необходимо освободить хранилище для еще более радиоактивной воды.
Новости тематики
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Круизный лайнер Bremen зашел в порт Петропавловска-Камчатского
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента