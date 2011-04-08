Роспотребнадзор готовится ввести запрет на вылов рыбы на Дальнем Востоке

Как уточнил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, рыба и морепродукты из Охотского и Японского моря будут запрещены к вылову и продаже если ситуация с утечкой радиоактивных веществ с АЭС в Фукусиме не исправится в ближайшее время.

В этом случае российским рыболовным компаниям придется переориентироваться на другие районы промысла. Сейчас в морях, омывающих дальневосточную часть РФ, заканчивается путина мойвы, в ближайшее время закончится путина сельди, пишет www.gudok.ru.

«В июне красная рыба пойдет на нерест в наши пресные водоемы, 40% ловится именно там. Если возникнет необходимость, мы запретим вылов рыбы там. У нас есть северные моря, мы себе рыбы наловим», - сказал Онищенко. «Ешьте наш борщ и вы будете защищены от главного источника радионуклидов»,- добавил он.

Запрет на вылов рыбы на Дальнем Востоке может иметь более серьезные последствия - на этот регион приходится порядка 70-80% общероссийского улова, который в прошлом году составил 4 млн тонн. Главный санитарный врач России признал, что в 2011 году в пищевой цепочке вряд ли стоит ожидать каких-то критических изменений. По его мнению, повышенное содержание радионуклидов в рыбе у берегов Японии и на Дальнем Востоке России может обнаружиться через год или даже позже.

Глава Роспотребнадзора в то же время заверил, что угрозы радиоактивного заражения на данный момент для граждан РФ нет. «Огромный Тихий океан растворит любой объем радионуклидов, который туда попадет», - уверен Онищенко. По его словам в настоящее время в Россию не завозится рыба из Японии, и в целом в страну импортируется немного японских продуктов. В основном оттуда поставляют только «экзотику».

По данным Росрыболовства, Япония занимает незначительную долю в импорте рыбы в РФ. В 2010 году из Японии в Россию было ввезено 57 тысяч тонн рыбной продукции. В прошлом году из этой страны было ввезено морепродуктов на $6,8 млн, причем в основном экзотических. Основными поставщиками рыбы в РФ являются Норвегия и Исландия, затем следуют Вьетнам и Китай. В то же время воздержаться от покупки любых японских товаров своих граждан призвали власти Китая, Великобритании и США.

В связи с появившимися сообщениями о следах радиации на китайских продуктах территориальные управления Роспотребнадзора на Дальнем Востоке проводят тщательную проверку зелени, овощей и фруктов, завозимых из Китая. «Угрозы для здоровья сейчас нет, и мы постараемся сделать все, чтобы ее не было, - подчеркнул Онищенко. - Вся продукция на въезде проверяется на радиоактивность, и при малейшем подозрении изымается». В частности, по словам главы Роспотребнадзора, тщательно проверяется импортируемая в Россию рыба.

Глава Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний заверил, что Россия не добывает и не планирует добывать водные ресурсы в морях, омывающих Японию. Он сообщил, что японские анчоусы и сайра могут быть подвержены радиационному заражению, однако их не поставляют в Россию.

Российские рыбаки обычно ловят в водах Берингова, Охотского и Японского морей минтай, сельдь и камбалу, отметил Андрей Крайний. Течения, в которых могут присутствовать радиоактивные вещества из Японии, до российских вод этих морей не доходят, их уносит в Тихий океан. То есть радиоактивная вода не сможет попасть к российским берегам и в район Южных Курил с восточного побережья Японии. Он также добавил, что сейчас в водах, омывающих дальневосточную часть РФ, курсируют 4 парохода, которые мониторят состояние воды и воздуха. Превышения естественного фона нет, подчеркнул глава Росрыболовства.

В настоящее время японская компания ТЕРСО, которая управляет АЭС «Фукусима-1», продолжает работы по сбросу радиоактивной воды с аварийных реакторов. К настоящему времени уже 6 тыс. тонн воды из запланированных 11,5 тыс. тонн сброшено в Тихий океан. Согласно полученным 4 апреля замерам, непосредственно у станции уровень содержания в море радиоактивного йода-131 в 5 млн раз превышает установленную законом предельную норму. Это 200 тыс. беккерелей на 1 куб. см морской воды.

Японские учёные заверили, что океанские течения быстро растворят радиоактивные изотопы иода-131 в районе АЭС. Тем самым, снизится угроза радиоактивного заражения людей. А специалисты говорят, что это наименьшее из «двух зол»- необходимо освободить хранилище для еще более радиоактивной воды.