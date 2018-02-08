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Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой 2 часа 19 минут из-за бесхозного предмета.
8 февраля 2018 года в 02:42 по московскому времени на станции Эльбан Дальневосточной железной дороги был задержан пассажирский поезд № 351 сообщением Советская Гавань – Владивосток. Причиной послужило обнаружение сотрудником ведомственной охраны подозрительного предмета на подножке одного из вагонов во время посадки пассажиров.
Два хвостовых вагона были оперативно отцеплены от состава и отведены на безопасное расстояние. Пассажиры поезда переведены в передние вагоны. Проверка, проведенная в установленном порядке, показала, что предмет не представляет опасности.
Основное движение по станции не прерывалось.
В 5:20 поезд отправился по маршруту. Задержка составила 2 часа 19 минут. Предпринимаются меры для ввода поезда в график, однако возможны изменения времени прибытия и отправления поезда по станциям в пути следования. Просим пассажиров и встречающих уточнять данную информацию в справочных бюро либо у дежурных железнодорожных вокзалов.
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