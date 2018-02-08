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Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу

08 Февраля 2018, 17:30 | Дальний Восток

На его борту 127 пассажиров и 42 контейнера. На борту достаточно запасов пищи и воды

У берегов Японии путь пассажирскому судну преградили мощные ледовые поля. Их плотность, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений - 10 баллов. По поручению губернатора Олега Кожемяко, развитие ситуации в постоянном режиме контролирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

«Игорь Фархутдинов» направился из Малокурильского (остров Шикотан) в сахалинский порт Корсакова 5 февраля в 20.00. На его борту 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу судно встретило плотные льды толщиной до полутора метров.

- Сейчас теплоход пробивается через них, пытаясь выйти на чистую воду, до нее, как показывают спутниковые карты, осталось немного. Угрозы живучести судна нет. Все маневры безопасны – «Игорь Фархутдинов» обладает ледовым классом, капитан опытный. Рассчитываем, что уже сегодня после обеда с приливом и сменой направления ветра ледовая обстановка улучшится: поля придут в движение, лед станет менее плотным и судну удастся вырваться из ловушки, чтобы уже к утру 9 февраля прибыть в Корсаков, - рассказал генеральный директор морской компании «Сахалин – Курилы» Сергей Кондрашин. – Мы находимся в контакте с экипажем судна. Пассажиры обеспечены всем необходимым, принято решение кормить их бесплатно. На борту достаточно запасов пищи и воды. А топлива хватит как минимум на неделю, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Подобные случаи, отмечает Кондрашин, происходили и в предыдущие годы. Благодаря грамотным действиям экипажа трудности всегда удавалось преодолеть. Развитие нынешней ситуации контролирует министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. 

- Все вопросы, связанные со скорейшим вызволением судна из ледового плена, решаем в режиме постоянного прямого диалога с судовладельцем, - отмечает глава ведомства Сергей Садовников. - В случае осложнения ледовой обстановки в районе, где находится судно, руководству компании предложено задействовать в его освобождении ледокол из Владивостока. 

В региональном минтрансе отмечают, если ледовая обстановка в южной части Охотского моря в ближайшие дни не улучшится, то следующий рейс «Игорь Фархутдинов» будет совершать в обход ледовых полей - через Сангарский пролив. Окончательное решение в этом случае примет капитан. Как ожидается, на Курилы теплоход отправится в начале следующей недели. Все пассажиры будут оповещены о рейсе дополнительно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: лед  транспорт  Игорь Фархутдинов  теплоход  ледокол 



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