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В "аэробусе", летевшем на Дальний Восток, треснуло лобовое стекло

08 Февраля 2016, 09:47 | Дальний Восток

Лайнер А-330, направлявшийся в Петропавловск-Камчатский, был вынужден вернуться в Москву, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Airbus А-330, вылетевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, был вынужден вернуться в аэропорт «Шереметьево» после растрескивания лобового стекла в кабине пилотов. ЧП произошло над Уральским регионом. Командир воздушного судна принял решение о снижении до пяти тысяч метров и возвращении на аэродром вылета

Аварийный самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, терминале D аэропорта «Шереметьево».

Пассажиры в ближайшее время смогу вылететь в пункт назначения на резервном самолете.

Ранее сообщалось, что самолет выполнявший рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский, возвращается на аэродром вылета из-за растрескивания стекла в кабине пилотов.

"Инцидент произошел над Уральским регионом. Командир воздушного судна принял решение о снижении до пяти тысяч метров и возвращении на аэродром вылета в "Шереметьево", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: инцидент  Шереметьево  авиа  а-330 



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Комментарии

  • Анонимно11:59, 08.02.2016#

    Великая могучая держава, первая покорившая космос. . . а самолеты свои нормальные не можем делать. Прощеже 100 миллиардов долларов списать на космическую программу ни кто и не проверит, что там на той ракете или спутнике. Да вообще что говорить. Телефон и то не можем сделать. Йотафон и тот не наш, фирма Американская, а делают в Китае.

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