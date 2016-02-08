В "аэробусе", летевшем на Дальний Восток, треснуло лобовое стекло

Лайнер А-330, направлявшийся в Петропавловск-Камчатский, был вынужден вернуться в Москву, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Airbus А-330, вылетевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, был вынужден вернуться в аэропорт «Шереметьево» после растрескивания лобового стекла в кабине пилотов. ЧП произошло над Уральским регионом. Командир воздушного судна принял решение о снижении до пяти тысяч метров и возвращении на аэродром вылета

Аварийный самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, терминале D аэропорта «Шереметьево».

Пассажиры в ближайшее время смогу вылететь в пункт назначения на резервном самолете.

Ранее сообщалось, что самолет выполнявший рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский, возвращается на аэродром вылета из-за растрескивания стекла в кабине пилотов.

"Инцидент произошел над Уральским регионом. Командир воздушного судна принял решение о снижении до пяти тысяч метров и возвращении на аэродром вылета в "Шереметьево", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.