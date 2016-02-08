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В "аэробусе", летевшем на Дальний Восток, треснуло лобовое стекло
Лайнер А-330, направлявшийся в Петропавловск-Камчатский, был вынужден вернуться в Москву, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
Airbus А-330, вылетевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, был вынужден вернуться в аэропорт «Шереметьево» после растрескивания лобового стекла в кабине пилотов. ЧП произошло над Уральским регионом. Командир воздушного судна принял решение о снижении до пяти тысяч метров и возвращении на аэродром вылета
Аварийный самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, терминале D аэропорта «Шереметьево».
Пассажиры в ближайшее время смогу вылететь в пункт назначения на резервном самолете.
Ранее сообщалось, что самолет выполнявший рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский, возвращается на аэродром вылета из-за растрескивания стекла в кабине пилотов.
"Инцидент произошел над Уральским регионом. Командир воздушного судна принял решение о снижении до пяти тысяч метров и возвращении на аэродром вылета в "Шереметьево", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Великая могучая держава, первая покорившая космос. . . а самолеты свои нормальные не можем делать. Прощеже 100 миллиардов долларов списать на космическую программу ни кто и не проверит, что там на той ракете или спутнике. Да вообще что говорить. Телефон и то не можем сделать. Йотафон и тот не наш, фирма Американская, а делают в Китае.