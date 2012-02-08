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На Дальнем Востоке выявлено свыше 9,8 тыс. коррупционных нарушений
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 8 февраля, ZRPRESS. Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе отчиталось по итогам надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции.
Как сообщает пресс-служба Управления, в минувшем году выявлено более 9,8 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, для устранения которых принесено более 1,3 тыс. протестов, предъявлено около 170 исковых заявлений, внесено свыше 1,5 тыс. представлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования более 1,8 тыс. должностных лиц органов власти привлечены к дисциплинарной ответственности, 52 лица – к административной, возбуждено 32 уголовных дела.
Кроме того, по результатам расследования в суды направлено около 400 уголовных дел, постановлено свыше 460 обвинительных приговоров в отношении сотрудников правоохранительных органов.
«Золотой Рог».
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