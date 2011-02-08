Врачи обвинены в мошенничестве

Вынесен приговор врачам – онкологам, незаконно получавшим денежные средства от нуждающихся в специализированной онкологической помощи. Они умышленно сообщали пациентам заведомо ложные сведения о необходимости заплатить за госпитализацию, проведение оперативного вмешательства наиболее квалифицированным специалистом, использование лучшего наркоза и качественное проведение операции. Сумма требуемых денежных средств составляла от 6 тыс. до 30 тыс. рублей. Суд вменил медикам ущерб в 230 тыс. рублей и назначил 5-6 лет наказания условно.