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Boeing-737 дальневосточной авиакомпании "Аврора" при посадке в аэропорту повредил шасси

08 Января 2014, 19:33 | Дальний Восток

Самолет 4 января совершал рейс №5612 из Хабаровска в Магадан с 55 пассажирами на борту.

По данным Росавиации, 4 января в 19:30 (11:30 по Москве) при посадке самолета в аэропорту Магадан на пробеге произошло разрушение конструктивных элементов кинематики правой опоры шасси. Самолет самостоятельно зарулил на стоянку, экипаж и пассажиры не пострадали. После инцидента в оперативном порядке из Хабаровска прибыла бригада специалистов, которая отремонтировала шасси, после чего самолет был признан исправным.

7 января лайнер техническим рейсом без пассажиров вернулся в аэропорт базирования в Южно-Сахалинск.

Boeing-737-200 RA-73003 авиакомпании "Аврора" был выпущен в 1983 году, до этого эксплуатировался в двух авиакомпаниях США и с 2006 года в авиакомпании "Сахалинские авиатрассы", на базе которой в конце 2013 года создана авиакомпания "Аврора".

В настоящее время парк "Авроры" насчитывает 15 воздушных судов:  Airbus А319 – 4 шт.,  Boeing -737 – 5 шт., DHC-8 – 6 шт. В  ближайшее время парк пополнится еще одним А319.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: авиа  магадан  происшествие  "Аврора" 



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Комментарии

  • Робин Бэд09:34, 09.01.2014#

    Аврора отстойник авиахлама. Новая компания с самолетами 30 летней историей, спасибо Аэрофлоту за нашу ДВ авиацию по остаточному принципу.

  • Псевдоним19:06, 14.01.2014#

    На этом хламе пусть Мендель летает! Если уж убили ВладАвиа, то пустите на рынок адекватных перевозчиков, хоть из Африки у которой Херофлот самолеты покупает -:(

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