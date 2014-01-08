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Boeing-737 дальневосточной авиакомпании "Аврора" при посадке в аэропорту повредил шасси
Самолет 4 января совершал рейс №5612 из Хабаровска в Магадан с 55 пассажирами на борту.
По данным Росавиации, 4 января в 19:30 (11:30 по Москве) при посадке самолета в аэропорту Магадан на пробеге произошло разрушение конструктивных элементов кинематики правой опоры шасси. Самолет самостоятельно зарулил на стоянку, экипаж и пассажиры не пострадали. После инцидента в оперативном порядке из Хабаровска прибыла бригада специалистов, которая отремонтировала шасси, после чего самолет был признан исправным.
7 января лайнер техническим рейсом без пассажиров вернулся в аэропорт базирования в Южно-Сахалинск.
Boeing-737-200 RA-73003 авиакомпании "Аврора" был выпущен в 1983 году, до этого эксплуатировался в двух авиакомпаниях США и с 2006 года в авиакомпании "Сахалинские авиатрассы", на базе которой в конце 2013 года создана авиакомпания "Аврора".
В настоящее время парк "Авроры" насчитывает 15 воздушных судов: Airbus А319 – 4 шт., Boeing -737 – 5 шт., DHC-8 – 6 шт. В ближайшее время парк пополнится еще одним А319.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Аврора отстойник авиахлама. Новая компания с самолетами 30 летней историей, спасибо Аэрофлоту за нашу ДВ авиацию по остаточному принципу.