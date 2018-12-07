На самолете, вылетевшем из Москвы, искали бомбу

Угроза прозвучала по телефону

Неизвестный сообщил в полицию о минировании самолета Боинг-737 авиакомпании «Аэрофлот», летевшего из Москвы в Иркутск. В момент посадки в Иркутске на борту самолета были 119 пассажиров и шесть членов экипажа.

Информация о минировании была получена полицейскими в тот момент, когда рейс уже был недалеко от Иркутска. Было принято решение сажать его именно в этом городе и приступать к проверке воздушного судна на предмет заложенных взрывных устройств.

Правоохранительными органами начата доследственная проверка по факту телефонного хулиганства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток