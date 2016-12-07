Погибшие в Сирии женщины-медики, скорее всего, из Приморья

Деловой газете «Золотой Рог» стало известно, что погибшие в Сирии во время обстрела террористами две военнослужащие-медика, скорее всего, проходили службу в 5-й армии, которая дислоцируется в Приморье.

На данный момент известно, что под обстрел террористов попал госпиталь, который формировался в Восточном военном округе как раз на базе 5-й армии, штаб которой располагается в Уссурийске.

Как известно, 5 декабря в результате артиллерийского обстрела госпиталя, развернутого в городе Алеппо для приема мирного населения, погибла российская военнослужащая-медик, а еще два медработника получили тяжелые ранения. Позднее Министерство обороны РФ сообщило, что «скончалась еще одна медработница, получившая тяжелые ранения при артиллерийском обстреле российского мобильного госпиталя».

По словам официального представителя Минобороны генерала-майора Игоря Конашенкова, в настоящее время медики борются за жизнь еще одного раненого медработника - врача-педиатра.

Минобороны резко отреагировало на обстрел госпиталя, сообщив, что это сделала так называемая сирийская оппозиция, которая находит поддержку у властей США, Франции и Великобритании. Более того, по данным российского Минобороны, именно военные представители этих стран могли передать террористам координаты госпиталя.

Чуть позже представитель военного ведомства сообщил, что там возмущены тем, что Международный комитет Красного Креста расценил инцидент только как «нарушение международного права». «Это всегда и «момент истины». По отношению к подобным преступлениям понимаешь, с кем имеешь дело», - сообщил Конашенков. Он подчеркнул, что гибель любых медицинских сотрудников, оказывающих помощь детям, является тягчайшим уголовным преступлением.

Генерал отметил, что Россия надеялась на то, что МККК с уважением отнесется к работе врачей в Алеппо и осудит действия оппозиции. Однако комитет отделался, по мнению Конашенкова, «циничными комментариями», которые не соответствуют его высокому статусу и свидетельствуют о равнодушии к убийству российских врачей.

По официально неподтвержденным данным, ряд сотрудников МККК не раз были замечены за сбором информации о расположении частей сирийской армии и российских военных объектов. Кроме того, МККК не раз критиковался за то, что он помогает сирийскому населению очень редко и выборочно, стараясь передать продукты и медикаменты именно в районы, которые контролируются боевиками. Неудивительно, что практически вся помощь оказывается у террористов, которые пополняют свои оскудевшие запасы, а остатки продают населению втридорога. Свою политическую ангажированность сотрудники МККК показали и во время конфликта на Украине, когда отказались помогать людям, пострадавшим от военных действий на Донбассе.