Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Погибшие в Сирии женщины-медики, скорее всего, из Приморья
Деловой газете «Золотой Рог» стало известно, что погибшие в Сирии во время обстрела террористами две военнослужащие-медика, скорее всего, проходили службу в 5-й армии, которая дислоцируется в Приморье.
На данный момент известно, что под обстрел террористов попал госпиталь, который формировался в Восточном военном округе как раз на базе 5-й армии, штаб которой располагается в Уссурийске.
Как известно, 5 декабря в результате артиллерийского обстрела госпиталя, развернутого в городе Алеппо для приема мирного населения, погибла российская военнослужащая-медик, а еще два медработника получили тяжелые ранения. Позднее Министерство обороны РФ сообщило, что «скончалась еще одна медработница, получившая тяжелые ранения при артиллерийском обстреле российского мобильного госпиталя».
По словам официального представителя Минобороны генерала-майора Игоря Конашенкова, в настоящее время медики борются за жизнь еще одного раненого медработника - врача-педиатра.
Минобороны резко отреагировало на обстрел госпиталя, сообщив, что это сделала так называемая сирийская оппозиция, которая находит поддержку у властей США, Франции и Великобритании. Более того, по данным российского Минобороны, именно военные представители этих стран могли передать террористам координаты госпиталя.
Чуть позже представитель военного ведомства сообщил, что там возмущены тем, что Международный комитет Красного Креста расценил инцидент только как «нарушение международного права». «Это всегда и «момент истины». По отношению к подобным преступлениям понимаешь, с кем имеешь дело», - сообщил Конашенков. Он подчеркнул, что гибель любых медицинских сотрудников, оказывающих помощь детям, является тягчайшим уголовным преступлением.
Генерал отметил, что Россия надеялась на то, что МККК с уважением отнесется к работе врачей в Алеппо и осудит действия оппозиции. Однако комитет отделался, по мнению Конашенкова, «циничными комментариями», которые не соответствуют его высокому статусу и свидетельствуют о равнодушии к убийству российских врачей.
По официально неподтвержденным данным, ряд сотрудников МККК не раз были замечены за сбором информации о расположении частей сирийской армии и российских военных объектов. Кроме того, МККК не раз критиковался за то, что он помогает сирийскому населению очень редко и выборочно, стараясь передать продукты и медикаменты именно в районы, которые контролируются боевиками. Неудивительно, что практически вся помощь оказывается у террористов, которые пополняют свои оскудевшие запасы, а остатки продают населению втридорога. Свою политическую ангажированность сотрудники МККК показали и во время конфликта на Украине, когда отказались помогать людям, пострадавшим от военных действий на Донбассе.
Новости тематики
- Погибшие в Сирии женщины-медики, скорее всего, из Приморья
- На Дальнем Востоке откроют памятник убитым животным
- Робот впервые в истории напал на человека
- Хабаровские живодерки арестованы
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты
- На Камчатке задержан криминальный авторитет
- 52-х летняя дальневосточница нашла телефон и ограбила его владельца
- Громкое коррупционное дело на Дальнем Востоке дошло до приговора
- На Дальнем Востоке сотрудник ГИБДД избил водителя, нарушевшего ПДД
- На Дальнем Востоке оштрафовали бдительного избирателя
Новости раздела
- Погибшие в Сирии женщины-медики, скорее всего, из Приморья
- На Дальнем Востоке откроют памятник убитым животным
- Японскую Фукусиму вновь трясет
- Робот впервые в истории напал на человека
- Хабаровские живодерки арестованы
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты
- На Камчатке задержан криминальный авторитет
- 52-х летняя дальневосточница нашла телефон и ограбила его владельца
- Громкое коррупционное дело на Дальнем Востоке дошло до приговора
- На Дальнем Востоке сотрудник ГИБДД избил водителя, нарушевшего ПДД
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московский банк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- Начальник ГИББД Приморья сказал выпускникам автошкол всё, что о них думает (фото)
- ЖСК "Остров" во Владивостоке превратился в "бесперспективную деревню"
- Во Владивостоке на Партизанском проспекте втиснут гостиницу
- За долги компаний придется отвечать физлицам
- В Приморье в очередь за квартирами никто не становится
- Жители Владивостока вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей
- Госавтоинспекция Приморского края заработает по-новому
- Россияне скоро будут поминать жителей Приморья недобрым словом
- Путин разрешил россиянам работать самим на себя
Журналисты, вы сами-то новости читаете? Девочки из Биробиджана