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Неизвестные ходят по квартирам амурчан от имени Пенсионного фонда

07 Ноября 2014, 17:27 | Дальний Восток

Объявления адресованы людям от 23 до 47 лет. Неизвестные обещают помочь разобраться в «реформе 2002 года» и «оформить бланки на обязательное пенсионное страхование». В Пенсионном фонде предупреждают – никаких обходов они не проводят и предполагают, что объявления разместил один из НПФ.

- Мы получили ряд подобных звонков от благовещенцев, подписавших такие «бланки», - пояснила начальник отдела организации и учета процесса инвестирования ОПФР по Амурской области Елена Дорофеева. - Всем разъясняем, что помимо подписания договора для перевода накоплений самому гражданину нужно подать еще и заявление в Пенсионный фонд, либо в МФЦ. До конца 2015 года накопления никуда передаваться не будут, но есть незаконные способы, когда гражданину дают подписать договор без вписанной даты и т.д.

Пресс-служба амурского ОПФР предупреждает о случаях мошенничества с пенсионными накоплениями и советуют проверять документы у таких посетителей, чтобы убедиться настоящий ли это сотрудник соцзащиты или Пенсионного фонда.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: KM.ru
Теги: пенсионный фонд  Благовещенск  амурчане  мошенники 



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Комментарии

  • Р’РµС‚РµСЂР°РЅ Р–РёР·РЅР22:15, 07.11.2014#

    Сразу звоните в полицию, возможно, чёрные риэлторы.

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