Неизвестные ходят по квартирам амурчан от имени Пенсионного фонда

Объявления адресованы людям от 23 до 47 лет. Неизвестные обещают помочь разобраться в «реформе 2002 года» и «оформить бланки на обязательное пенсионное страхование». В Пенсионном фонде предупреждают – никаких обходов они не проводят и предполагают, что объявления разместил один из НПФ.

- Мы получили ряд подобных звонков от благовещенцев, подписавших такие «бланки», - пояснила начальник отдела организации и учета процесса инвестирования ОПФР по Амурской области Елена Дорофеева. - Всем разъясняем, что помимо подписания договора для перевода накоплений самому гражданину нужно подать еще и заявление в Пенсионный фонд, либо в МФЦ. До конца 2015 года накопления никуда передаваться не будут, но есть незаконные способы, когда гражданину дают подписать договор без вписанной даты и т.д.

Пресс-служба амурского ОПФР предупреждает о случаях мошенничества с пенсионными накоплениями и советуют проверять документы у таких посетителей, чтобы убедиться настоящий ли это сотрудник соцзащиты или Пенсионного фонда.

ZRPRESS.RU, Владивосток.