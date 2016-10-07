На Камчатке задержан криминальный авторитет

Полиция Камчатки вместе с коллегами из краевого УФСБ задержали местного криминального авторитета по прозвищу Ерш и трех его соратников. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

В ходе обыска у подозреваемых нашли более миллиона рублей, а также вещества растительного происхождения, которые направили на экспертизу. Вдобавок в съемной квартире одного из мужчин полицейские обнаружили электрошокер, которым представители криминалитета били пострадавших.

Сейчас задержанные заключены под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и вымогательстве.

По версии правоохранителей, они вынудили двух жителей Петропавловска-Камчатского отдать им 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Кроме того, задержанные жестоко избили одного из потерпевших и похитили у него 55 тысяч рублей.

Сотрудники полиции продолжают выяснять причастность данных лиц к совершению других преступлений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.