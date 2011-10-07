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В Китае пресечено изготовление поддельных iPhone
В Шанхае были арестованы пять человек, по обвинению в изготовлении и продаже поддельных iPhone. Преступники были частью группировки, которая специализировалась на подделке продуктов компании Apple.
По данным полицейского отчета, компоненты для поддельных смартфонов приобретались в провинции Гуандун на юге Китая, а сборка аппаратов производилась на съемной квартире в Шанхае. Для сборки аппаратов частично применялись комплектующие, которые также используются для изготовления оригинальных аппаратов, пишет "Руформатор".
Производственные затраты преступников составляли около 2 000 юаней (примерно $300). Тем не менее, поддельные аппараты продавались на черном рынке в два раза дороже. При этом, их цена все равно была несколько ниже, чем стоимость настоящих iPhone.
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