Пассажир рейса Владивосток - Хабаровск - Магадан украл из самолета спасательный жилет

Магаданская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело, заведенное на пассажира рейса Владивосток-Хабаровск-Магадан, который украл из самолета спасательный жилет. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ".

По мнению следователей, после того, как воздушное судно приземлилось в аэропорту областной столицы, мужчина похитил названную вещь из-под кресла в салоне, упаковал ее в рюкзак и вынес с территории аэропорта. Но далеко уйти не смог - был задержан сотрудниками транспортной полиции. К слову, стоимость жилета - 7100 рублей.

Как объяснил сам обвиняемый, пойти на преступление он решил, обидевшись на стюардесс, которые отказали ему в предоставлении спецпитания в полете. Украденное он хотел использовать на рыбалке.

Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.