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Из-за дождей населенные пункты Приморья остались без электроснабжения
Рабочие начали восстановительные работы в системе электроснабжения в 16 населенных пунктах края, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«Где позволяет погода и паводковая ситуация, работы идут. Восстанавливаются опоры линий электропередач, натягиваются провода, ведутся работы на подстанциях», – рассказали краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.
Кроме этого, две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району. В ближайшее время третья группа отправится в Уссурийск. Задействованы подразделения краевых пожарных.
В районе перегона Кипарисово-Раздольное разлилась река, что привело к размыву грунта и проседанию железнодорожных рельс. Сейчас движение железнодорожного транспорта от Угольной до Уссурийска остановлено, начались восстановительные работы. Задействовано несколько десятков рабочих и специальной техники. Также произошел перелив воды через временную переправу по дороге на селе Кроуновка (дорога от поселка Борисовка-Корсаковка). В районе станции Баневурово из-за подмыва железнодорожного полотна завалились на рельсы три вагона. Задержан пассажирский поезд № 352, следующий во Владивосток, в котором находится 589 человек, в том числе 50 детей.
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