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В Приморье направили дополнительную технику в пострадавшие от стихии районы
07 Августа 2017, 15:20 | Дальний Восток
В Хасанском районе после спада воды к работе приступят 25 самосвалов, экскаваторы, погрузчики и бульдозеры, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
По словам директора краевого предприятия Дмитрия Горлова, «Надеждинский» филиал «Примавтодора» усилен техникой с других филиалов предприятия.
«Также заготовлен скальный грунт, необходимый для восстановления дороги Раздольное–Хасан», – сообщил он, добавив, что восстановительные работы будут идти в круглосуточном режиме, как только сойдет вода.
В настоящий момент организовывается оперативный штаб, палатки и питание для сотрудников.
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Теги: ремонт дороги ЧС примавтодор
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