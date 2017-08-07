В Приморье направили дополнительную технику в пострадавшие от стихии районы

В Хасанском районе после спада воды к работе приступят 25 самосвалов, экскаваторы, погрузчики и бульдозеры, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По словам директора краевого предприятия Дмитрия Горлова, «Надеждинский» филиал «Примавтодора» усилен техникой с других филиалов предприятия.

«Также заготовлен скальный грунт, необходимый для восстановления дороги Раздольное–Хасан», – сообщил он, добавив, что восстановительные работы будут идти в круглосуточном режиме, как только сойдет вода.

В настоящий момент организовывается оперативный штаб, палатки и питание для сотрудников.