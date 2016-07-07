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На Сахалине дети до смерти избили детеныша ларги
Детеныш ларги скончался прошлой ночью в реабилитационном центре сахалинского некоммерческого фонда защиты природы "Зеленый Сахалин" в Холмске из-за полученных тяжелых травм. Животное на берегу моря в Корсакове избили палками местные дети, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".
"Детеныша 1 июля на берегу моря увидела жительница Корсакова. Тогда, по ее словам, к малышу подходили местные жители с собаками и делали на его фоне селфи, не заботясь о стрессе, которое переживает при этом животное. Женщина позвонила местным спасателям, но те отказались выезжать, заявив, что животное выбралось на берег погреться", - рассказал руководитель и основатель фонда Александр Иванов.
На следующий день женщина увидела маленькую ларгу на том же месте в окружении людей, которые продолжали делать селфи. Но при этом малыш, по ее словам, выглядел плачевно. Кто-то из местных жителей рассказал ей, что видел, как животное палками избивали дети. Спасатели опять не приехали, активисты фонда "Зеленый Сахалин" увидели фотографии измученного животного в социальной сети, куда их выложила эта женщина. Они связались с ней и 2 июля приехали за малышом и забрали его к себе в реабилитационный центр.
"Животное находилось в крайне тяжелом состоянии из-за множества травм, оно было очень ослабленным. Дефицит веса достигал 50%, на левом боку неестественно выпирали ребра (похоже они были переломаны), имелись гематомы в области крестца и на спине, задняя левая ласта сильно опухла, похоже, были и внутренние повреждения. Малыш не мог двигаться и самостоятельно есть, мы его кормили специальной смесью с лекарствами через зонд", - рассказал А.Иванов.
Несмотря на усилия активистов спасти его, в ночь на вторник малыш умер.
"Жестокость людей по отношению к беззащитному животному просто поражает", - отметил собеседник агентства.
Он сообщил, что несколькими днями ранее получил фотографии еще одного погибшего на берегу юга Сахалина тюлененка. При этом животное имело вполне упитанный и здоровый вид, за исключением раны на голове - голову ему пробили люди. "Общаясь с некоторыми такими людьми, в том числе с рыбаками, они говорят мне, что тюлени едят их рыбу, которую воруют в сетях в море. На что я им всегда отвечаю, что это человек ворует у тюленей рыбу, которая является основным питанием этих умных и красивых животных", - поделился руководитель фонда.
В настоящее время в реабилитационном центре фонда остаются 4 тюлененка, которых удалось выходить. Из них трех планируют выпустить в море на этой неделе. Четвертому тюлененку, который оказался неадаптивным (из-за нападения собак он остался без одного глаза и по неизвестной причине захлебывается в воде), подыскивают океанариум. По словам А.Иванова, забрать малыша готов океанариум в Сочи, сейчас ведутся переговоры по этому поводу.
Ранее активисты фонда выпустили в окружающую среду спасенных и полностью реабилитированных 8 детенышей тюленей.
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