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На Сахалине дети до смерти избили детеныша ларги

07 Июля 2016, 14:11 | Дальний Восток

Детеныш ларги скончался прошлой ночью в реабилитационном центре сахалинского некоммерческого фонда защиты природы "Зеленый Сахалин" в Холмске из-за полученных тяжелых травм. Животное на берегу моря в Корсакове избили палками местные дети, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток". 

"Детеныша 1 июля на берегу моря увидела жительница Корсакова. Тогда, по ее словам, к малышу подходили местные жители с собаками и делали на его фоне селфи, не заботясь о стрессе, которое переживает при этом животное. Женщина позвонила местным спасателям, но те отказались выезжать, заявив, что животное выбралось на берег погреться", - рассказал руководитель и основатель фонда Александр Иванов.

На следующий день женщина увидела маленькую ларгу на том же месте в окружении людей, которые продолжали делать селфи. Но при этом малыш, по ее словам, выглядел плачевно. Кто-то из местных жителей рассказал ей, что видел, как животное палками избивали дети. Спасатели опять не приехали, активисты фонда "Зеленый Сахалин" увидели фотографии измученного животного в социальной сети, куда их выложила эта женщина. Они связались с ней и 2 июля приехали за малышом и забрали его к себе в реабилитационный центр.

"Животное находилось в крайне тяжелом состоянии из-за множества травм, оно было очень ослабленным. Дефицит веса достигал 50%, на левом боку неестественно выпирали ребра (похоже они были переломаны), имелись гематомы в области крестца и на спине, задняя левая ласта сильно опухла, похоже, были и внутренние повреждения. Малыш не мог двигаться и самостоятельно есть, мы его кормили специальной смесью с лекарствами через зонд", - рассказал А.Иванов.

Несмотря на усилия активистов спасти его, в ночь на вторник малыш умер.

"Жестокость людей по отношению к беззащитному животному просто поражает", - отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что несколькими днями ранее получил фотографии еще одного погибшего на берегу юга Сахалина тюлененка. При этом животное имело вполне упитанный и здоровый вид, за исключением раны на голове - голову ему пробили люди. "Общаясь с некоторыми такими людьми, в том числе с рыбаками, они говорят мне, что тюлени едят их рыбу, которую воруют в сетях в море. На что я им всегда отвечаю, что это человек ворует у тюленей рыбу, которая является основным питанием этих умных и красивых животных", - поделился руководитель фонда.

В настоящее время в реабилитационном центре фонда остаются 4 тюлененка, которых удалось выходить. Из них трех планируют выпустить в море на этой неделе. Четвертому тюлененку, который оказался неадаптивным (из-за нападения собак он остался без одного глаза и по неизвестной причине захлебывается в воде), подыскивают океанариум. По словам А.Иванова, забрать малыша готов океанариум в Сочи, сейчас ведутся переговоры по этому поводу.

Ранее активисты фонда выпустили в окружающую среду спасенных и полностью реабилитированных 8 детенышей тюленей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: экология  детеныш  Сахалин  ларга  жестокость 



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Комментарии

  • merlysmerly201717:50, 08.07.2016#

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  • Primorskiy12:40, 10.07.2016#

    Это жывотные были с палками и родили их такие же, и воспитали! За дела злые придётся отвечать, придёт день! А он придёт и очень скоро, и палки не помогут! Готовьтесь посеявшие страдания и смерть, скоро жатва )))

  • Псевдоним17:46, 10.07.2016#

    Не дети, а какие-то зверёныши на Сахалине. Дети алкашей?

  • ПростоЯ21:45, 10.07.2016#

    Как жаль, что люди позволяют себе такое. И как жаль, что те кто видел, как избивают это беспомощное дитя не остановили этих падлюк.

  • ПростоЯ21:47, 10.07.2016#

    Люди, человеки! Не забывайте, что равнодушие это страшный грех. Такими темпами мы очень скоро превратимся в скот.

  • Псевдоним22:22, 10.07.2016#

    Не верю.

  • Псевдоним23:10, 10.07.2016#

    Уже давно превратились, цари природы мать вашу

  • Псевдоним22:21, 10.07.2016#

    да уж, что поделать, против генов не попрёшь, там все потомки каторжан.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј22:25, 10.07.2016#

    Как вы мы все друг друга ненавидим. Тьфу. Противно читать

  • Псевдоним22:28, 10.07.2016#

    Этих детей вместе с родителями битами бы избить, и не жалко будет

  • Псевдоним22:55, 10.07.2016#

    Будьте вы прокляты кто убили детеныша, ответите еще при жизни твари.

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