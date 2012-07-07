Обнародованы причины аварии на японской АЭС «Фукусима-1»

7 июля, ZRPRESS. Опубликован доклад специальной комиссии парламента Японии, которая провела расследование причин ядерной катастрофы.

Напомним, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте прошлого года после сильного землетрясения и вызванной им волны цунами. Именно эти природные катаклизмы называла основной причиной аварии компания-оператор станции «Токио электрик пауэр» после проведения внутреннего расследования.

Между тем эти выводы расходятся с теми, которые опубликованы сегодня. По данным комиссии, причиной ЧП на АЭС стало не землетрясение, а человеческий фактор и авария была не природной, а техногенной катастрофой.

«Атомная станция не была готова ни к удару сильного землетрясения, ни цунами. Ответственные структуры не приняли надлежащих мер по обеспечению безопасности станции и жителей прилегающих к ней районов», - говорится в докладе.

Ответственность за аварию комиссия возложила на компанию «Токио электрик пауэр» и правительственные службы, курирующие атомную область, передает ИТАР-ТАСС.

«Золотой Рог».