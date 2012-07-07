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Обнародованы причины аварии на японской АЭС «Фукусима-1»
7 июля, ZRPRESS. Опубликован доклад специальной комиссии парламента Японии, которая провела расследование причин ядерной катастрофы.
Напомним, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте прошлого года после сильного землетрясения и вызванной им волны цунами. Именно эти природные катаклизмы называла основной причиной аварии компания-оператор станции «Токио электрик пауэр» после проведения внутреннего расследования.
Между тем эти выводы расходятся с теми, которые опубликованы сегодня. По данным комиссии, причиной ЧП на АЭС стало не землетрясение, а человеческий фактор и авария была не природной, а техногенной катастрофой.
«Атомная станция не была готова ни к удару сильного землетрясения, ни цунами. Ответственные структуры не приняли надлежащих мер по обеспечению безопасности станции и жителей прилегающих к ней районов», - говорится в докладе.
Ответственность за аварию комиссия возложила на компанию «Токио электрик пауэр» и правительственные службы, курирующие атомную область, передает ИТАР-ТАСС.
«Золотой Рог».
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