Если воруешь, то миллионы

Микробиолог по образованию Владимир ЛЕВИН похитил со счетов Citibank $12 млн, не выходя из своей питерской квартиры. «Еще один хакер», - подумаете вы и ошибетесь. Не еще один. Свою аферу он провернул в далеком 1994-м - напомним, тогда и об Интернете в нашей стране немного кто слышал. С тех пор хакерство стало любимым хобби продвинутых подростков, объем денег, уведенных через Сеть, растет с каждым годом, но все-таки о технической революции в таком вопросе, как банковские ограбления, речи не идет.

Журнал «РБК» рассмотрел самые крупные хищения средств у финансовых компаний за последнее десятилетие и обнаружил, что чаще всего воры предпочитают действовать по старинке: физическая кража или грабеж обещают больший куш, чем новые технологии. При этом многие герои нашего рейтинга подошли к делу с фантазией: они рыли длинные комфортабельные тоннели, арендовали вертолеты, учитывали особенности национального спорта и в результате даже собирали армию поклонников в Facebook.

№1. Реквием по награбленному Сколько: $92,5 млн. У кого: Bank of England Когда: 22 февраля 2006 года. Как: захват заложников

Об этом ограблении в тихом местечке Тонбридж (графство Кент, Великобритания) собирается снять фильм режиссер Даррен АРОНОФСКИ - автор оскароносного «Черного лебедя» и нашумевшей драмы «Реквием по мечте». Поздно вечером управляющий депозитарием Колин ДИКСОН ехал домой, когда ему вдруг пришлось припарковать автомобиль по требованию полицейских. Подошедшие признались, что на самом деле они переодетые грабители и в их планах - обчистить хранилище, а для пущей сговорчивости управляющего они взяли в заложники его семью. Менеджеру, у которого с собой были ключи, ничего не оставалось, кроме как вернуться со злоумышленниками на работу. Преступники забрали лишь 53 млн фунтов стерлингов (около $92,5 млн) из 203 млн, находившихся в хранилище, - все деньги просто не влезли в машину. Рекорд поставили и настоящие полицейские: их затраты на расследование этого дела достигли 5 млн фунтов. В результате сыщикам удалось найти лишь 21 млн фунтов стерлингов и посадить на скамью подсудимых пять человек. Четверо из них были приговорены к 15 годам тюремного заключения, а один, снабжавший налетчиков информацией о хранилище, - к 10. Большая часть украденного не обнаружена до сих пор.

№2. Бразильские диггеры Сколько: $69 млн. У кого: Banco Central do Brasil Когда: 6-7 августа 2005 года. Как: подкоп

Составители Книги рекордов Гиннесса почему-то проигнорировали инцидент в Тонбридже и за данной аферой закрепили звание крупнейшего ограбления финансовой организации. Это преступление произошло в бразильском городе Форталеза: пока его жители отдыхали от трудовой недели за стаканчиком кайпириньи, грабители срывали спины, перетаскивая из филиала центробанка в микроавтобус 3,5 тонны денег. Когда утром в понедельник банковские служащие пришли на работу, они не поверили своим глазам: все имевшиеся в хранилище 164,8 млн реалов ($69 млн) исчезли подчистую. Зато в бетонной стене зияла огромная дыра, которая через подземный лаз вела к соседнему дому. Тоннель протяженностью 80 метров был обшит пластиком, оборудован системой вентиляции и электричеством. Как позже выяснилось, 36 членов преступной группировки строили этот комфортабельный коридор около трех месяцев. Всего же в операции приняли участие почти 60 человек, правда, арестовать удалось лишь 26, в том числе главаря банды Жосивама душ САНТУСА, которому, согласно приговору, придется провести в тюрьме 49 лет. Возвращенные банку средства составили меньше трети похищенной суммы - 53 млн реалов.

№3. Дулом по сердцу Сколько: $47 млн. У кого: Northern Bank Когда: 20 декабря 2004 года. Как: захват заложников

19 декабря 2004 года в Белфасте (Северная Ирландия) вооруженные люди ворвались в дома служащих местного отделения Northern Bank Криса УОРДА и Кевина МАКМАЛЛАНА. Преступники взяли в заложники членов их семьей, а им самим велели наутро отправиться на свои рабочие места, естественно, предварительно проведя тщательнейший инструктаж. На следующий день Крис Уорд вынес злоумышленникам сумку с 1 млн фунтов стерлингов, а вечером пустил их в помещение банка. В общей сложности из хранилища исчезло около 26,5 млн фунтов стерлингов ($47 млн). В ходе расследования под подозрение попадали члены Ирландской республиканской армии и даже пострадавшие от действий бандитов сотрудники банка, которые, по одной из версий, могли быть с ними в сговоре. Но в марте 2009-го по делу об отмывании похищенных денег осудили Тэда КАННИНГЕМА - скромного финансиста из города Корк. Полиция обнаружила в его доме мешки с удобрениями, в которых было спрятано 3 млн фунтов стерлингов. Присяжные согласились с обвинением, что это именно те деньги, что пропали из Northern Bank.

№ 4. Тони Гуд Сколько: $17,2 млн. У кого: Banque de France Когда: 5 ноября 2009 года. Как: угон инкассаторской машины

В кризис, когда многие едва сводили концы с концами и ругали правительства своих стран, во Франции объявился собственный Робин Гуд - инкассатор Тони МУСУЛИН. Буквально через час после того, как в новостях рассказали об ограблении банка в Лионе, в социальных сетях образовались группы «Беги, Тони, беги» и «Тони в президенты!». За пару недель тот стал любимцем нации: в продаже даже появились футболки с его изображением. По сей день француженки шлют народному герою признания в любви. А дело было так. Во время перевозки очередной партии денег Тони Мусулин воспользовался тем, что его коллеги ненадолго отлучились, пересел за руль фургона и был таков. Вместе с ним испарились 11,5 млн евро ($17,2 млн), принадлежавшие Banque de France. Преступник был объявлен в международный розыск. Долго искать его не пришлось: через 10 дней, находясь уже в Монако, он сдался властям. Правда, в тайнике, о котором грабитель поведал полицейским, не хватало 2,5 млн евро. Хотя эти деньги так и не были найдены, суд назначил Тони Мусулину всего лишь три года тюрьмы. Но тут его подвела жадность: незадолго до ограбления он сообщил полиции о том, что у него угнали Ferrari F340, а впоследствии оказалось, что никакой кражи и не было (Тони Мусулин сам оставил машину в Сербии). За махинации со страховой выплатой судьи накинули мошеннику еще два года.

№5. Пластиковый опт Сколько: $9,5 млн. У кого: Royal Bank of Scotland Когда: осень 2008 года. Как: хакерская атака

Осенью 2008-го с клиентских счетов Royal Bank of Scotland пропало порядка $9,5 млн. Деньги были сняты через банкоматы в 280 городах Испании, Японии, Китая, Турции, Великобритании, США, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Украины и России. Позже выяснилось, что в деле замешаны российские программисты Евгений АНИКИН и Виктор ПЛЕЩУК. Хакеры, сотрудничавшие с десятками «коллег» по всему миру, взломали компьютерную систему RBS WorldPay, которая является подразделением одного из крупнейших банков Шотландии, и получили доступ к информации о счетах и их владельцах, а также к базе PIN-кодов банковских карточек. Позже были изготовлены поддельные пластиковые карты, с помощью которых удалось обналичить миллионы. В ноябре 2009-го федеральный окружной суд в Атланте (штат Джоржия, США) заочно предъявил обвинение сразу нескольким участникам хакерской группировки, в том числе Виктору Плещуку. Но россиянам повезло: судили их на родине. «Самый гуманный суд в мире» приговорил Виктора Плещука и Евгения Аникина к четырем и пяти годам лишения свободы условно. Попадись программисты американским властям, им грозило бы около 20 лет тюремного заключения. В Штатах наказания за интернет-хищения очень серьезны: например, в прошлом году Роберт ТОМПСОН, укравший с клиентских счетов своих жертв $100 тыс., получил срок в 309 лет. Правда, его обвинили аж в семи видах мошенничества и учитывали, что кражи он совершал, уже находясь в тюрьме.

№6. Как Шурман Грефа ограбил Сколько: $8,1 млн. У кого: Сбербанк Когда: 25 июня 2009 года. Как: угон инкассаторской машины

Уставший от безденежья инкассатор Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр ШУРМАН решил привлечь внимание руководства к зарплатным проблемам своего отдела. После пары писем, адресованных начальству, и сорвавшейся попытки забастовки он задумал ограбление. Как-то, в очередной раз загрузив партию денег в фургон, ищущий справедливости сотрудник поделился своими соображениями с коллегами и предложил им войти в долю. Неподготовленные товарищи отказались, и тогда злоумышленник, угрожая автоматом, приказал отвезти его в лес. Там он переложил мешки с 250 млн рублей ($8,1 млн) в припрятанную накануне машину и скрылся. Через несколько дней преступника задержали. Крупнейшее ограбление крупнейшего банка страны действительно привлекло внимание руководства: беседу с Александром Шурманом после его ареста провел президент Сбербанка Герман ГРЕФ. Но бывшему инкассатору от этого легче не стало: суд приговорил его к восьми годам заключения в колонии строгого режима, а также обязал выплатить более миллиона рублей, которых не досчитались сыщики. Юристы Сбербанка пытались также взыскать с горе-грабителя проценты за пользование этой суммой, но суд предложил им инициировать по данному вопросу гражданский процесс. В 2009 году Александр Шурман заявлял о начале работы над книгой с рабочим названием «Как я ограбил Грефа», в которой намеревался рассказать о причинах и последствиях своего поступка.

№7. Не терроризма ради Сколько: $7,1 млн долл. У кого: Банк Москвы Когда: 28 февраля 2011 года. Способ: разбойное нападение

Совсем свежее ограбление примечательно даже не размерами украденного, а наделанным шумом: преступники поставили на уши не только местные правоохранительные органы, но и федеральный центр. Из филиала Банка Москвы во Владикавказе исчезла сумма примерно в $7,1 млн. Опасение, что деньги могут пойти на финансирование бандформирований, заставило милиционеров действовать решительно. Злоумышленники были задержаны спустя несколько дней. Их оказалось четверо: две сотрудницы банка и двое их приятелей совершили хищение отнюдь не в целях приобретения взрывчатки, а исключительно для себя. Ограбление было проведено по классической схеме: после окончания рабочего дня мужчины проникли в банк, выломав заранее подпиленную решетку. Женщины в это время выполняли свои прямые обязанности - подсчитывали выручку. Правда, вопреки инструкции, они «забыли» закрыть дверь в хранилище. Чтобы не вызвать подозрение в причастности к преступлению своих дам, грабители связали их скотчем и оставили в отделении банка. Однако полностью замести следы не удалось. Сейчас обвиняемые по этому делу находятся под следствием.

№8. Футбольная суета Сколько: $6 млн. У кого: Transnacional Transporte de Valores e Seguranca Patrimonial Когда: 6 декабря 2009 года. Как: подкоп

После нашумевшей истории с подкопом под здание бразильского центробанка у ее не слишком удачливых героев появились последователи на родине. На сей раз преступники выбрали инкассаторскую компанию Transnacional Transporte de Valores e Seguranca Patrimonial в Сан-Паулу, среди клиентов которой было немало банков. Как и в Форталезе, грабители вырыли подземный тоннель, ведущий из арендованного дома к денежному хранилищу, и стали ждать выходных. Единственное отличие - теперь было выбрано особое воскресенье: 6 декабря 2009 года проходила завершающая игра национального футбольного первенства и большинство бразильцев не отрывались от телеэкранов. Хлопок, донесшийся из хранилища, охранник принял за салют. Именно на это воры и рассчитывали. Так под шумок было вывезено около $6 млн. Впрочем, полиция обнаружила злоумышленников на следующий же день, а в доме одного из них нашли сумку с логотипом ограбленной фирмы и с $2,4 тыс. внутри. К слову, в июне 2010 года еще одна банда попыталась «докопаться» до денежного хранилища центробанка, воспользовавшись трансляцией футбольного матча. Это случилось в городке Сан-Жозе душ Кампуш (штат Сан-Паулу). Но тут злоумышленникам не удалось даже добраться до сейфов: соседи не стали списывать странные звуки на фейерверки и вызвали полицию.