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Из-за северокорейских ракет ВКС России на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности
Части военно-космических войск РФ на Дальнем Востоке сейчас приведены в состояние повышенной боеготовности из-за запуска баллистической ракеты КНДР, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
КНДР провела запуск баллистической ракеты в районе населенного пункта Синпхо, сообщает РИА "Новости".
Напоминает, что по сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи на этом фоне находятся в полной боеготовности, а в Японии созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.
"Существует угроза и на нашем Дальнем Востоке, поскольку могут быть ошибки при запуске, и мы должны быть внимательнее в своем воздушном пространстве", — прокомментировал ситуацию глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
В Совфеде считают, что КНДР на ракетный пуск провоцирует США проведением учений у ее границ и строительством новых систем американской ПРО в регионе. США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.
С Северной Кореей нужно вести диалог, нельзя провоцировать Пхеньян на военные действия, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Нужно вести переговоры с КНДР, нельзя загонять их в угол. Сейчас их провоцируют на подобные действия размещением системы ПРО в Южной Корее, проведением совместных маневров недалеко от границ Северной Кореи", — сказал Джабаров.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что время на решение вопросов по Северной Корее уходит, поэтому США готовы к любым действиям. Об этом рассказали в Белом доме. Затронуть тему КНДР президент Америки Дональд Трамп намерен в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
При этом идти навстречу Китаю и отказываться от размещения ПВО THAAD в Южной Корее, несмотря на недовольство с китайской стороны, Штаты не намерены. В Белом доме отметили, что продолжат защищать свою страну и союзников от "северокорейского режима и ужасного оружия, которое они разрабатывают".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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а нафига нам с 400 с 300 они их сбить не см огут?