На Сахалине в зеленом чае из Китая обнаружены 1000 доз метанола

Санкция статьи за уголовное дело предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Сахалинская таможня возбудила очередное уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в крупном размере, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ведомства.

Попытка ввоза на территорию Сахалинской области международного почтового отправления из Китая, содержащего запрещенное вещество, была предотвращена благодаря совместным оперативно-розыскным мероприятиям Сахалинской таможни и УФСБ России по Сахалинской области.

В посылке находился зеленый чай, а также пакет с белым кристаллическим веществом в виде соли. Экспертиза показала, что данное вещество – метанон, производное наркотического средства, включенного в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в России запрещен. Подобные синтетические вещества используются в качестве основы для изготовления курительных смесей. В посылке находилось почти 100 граммов метанона, рассчитанных примерно на 1000 доз.

В ходе производства неотложных следственных действий установлено, что наркотическое средство заказано из КНР с использованием сети Интернет двумя жителями Южно-Сахалинска. В настоящее время данные лица являются подозреваемыми по указанному уголовному делу. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Это уже третье уголовное дело в 2013 году, возбужденное Сахалинской таможней по факту контрабанды наркотических средств в международных почтовых отправлениях из Китая. В 2012 году было зафиксировано четыре аналогичных преступления. По одному уголовному делу вступил в силу приговор в отношении жителя Охи. Молодой человек приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.