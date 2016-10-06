www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.46 р. 100 JPY: 60.75 р.
EUR: 70.08 р. 10 CNY: 93.62 р.
Индексы ( )

1975,85 | -0,46%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Хабаровском крае 52-летняя женщина нашла телефон и ограбила его владельца

06 Октября 2016, 12:45 | Дальний Восток

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Ванинскому району задержали подозреваемую в краже 33 тысяч рублей с банковской карты посредством  услуги он-лайн банкинга.

Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу МВД, в дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление о хищении 33 тысяч рублей с банковской карты. Заявитель сообщил, что накануне совершения преступления потерял сотовый телефон, к которому была подключена услуга он-лайн банкинга.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали 52-летнюю жительницу Комсомольска-на-Амуре. Установлено, что женщина работала вахтовым методом на базе в поселке Токи Ванинского района. В одну из смен она нашла на территории предприятия мобильное средство связи. В тот же день на устройство пришло смс-оповещение о поступлении денежных средств на банковскую карту владельца телефона. Воспользовавшись этим, подозреваемая сначала перевела 33 тысячи рублей на свою карту, после чего сняла всю сумму в банкомате. Гаджет злоумышленница выбросила.       

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Денежные средства фигурантка потратила.

Автор:
Теги: телефон  банк  происшествия  кража 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru