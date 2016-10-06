52-х летняя дальневосточница нашла телефон и ограбила его владельца

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Ванинскому району задержали подозреваемую в краже 33 тысяч рублей с банковской карты посредством услуги он-лайн банкинга.

Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу МВД, в дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление о хищении 33 тысяч рублей с банковской карты. Заявитель сообщил, что накануне совершения преступления потерял сотовый телефон, к которому была подключена услуга он-лайн банкинга.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали 52-летнюю жительницу Комсомольска-на-Амуре. Установлено, что женщина работала вахтовым методом на базе в поселке Токи Ванинского района. В одну из смен она нашла на территории предприятия мобильное средство связи. В тот же день на устройство пришло смс-оповещение о поступлении денежных средств на банковскую карту владельца телефона. Воспользовавшись этим, подозреваемая сначала перевела 33 тысячи рублей на свою карту, после чего сняла всю сумму в банкомате. Гаджет злоумышленница выбросила.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Денежные средства фигурантка потратила.