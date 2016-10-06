Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
52-х летняя дальневосточница нашла телефон и ограбила его владельца
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Ванинскому району задержали подозреваемую в краже 33 тысяч рублей с банковской карты посредством услуги он-лайн банкинга.
Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу МВД, в дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление о хищении 33 тысяч рублей с банковской карты. Заявитель сообщил, что накануне совершения преступления потерял сотовый телефон, к которому была подключена услуга он-лайн банкинга.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали 52-летнюю жительницу Комсомольска-на-Амуре. Установлено, что женщина работала вахтовым методом на базе в поселке Токи Ванинского района. В одну из смен она нашла на территории предприятия мобильное средство связи. В тот же день на устройство пришло смс-оповещение о поступлении денежных средств на банковскую карту владельца телефона. Воспользовавшись этим, подозреваемая сначала перевела 33 тысячи рублей на свою карту, после чего сняла всю сумму в банкомате. Гаджет злоумышленница выбросила.
В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Денежные средства фигурантка потратила.
Новости тематики
- 52-х летняя дальневосточница нашла телефон и ограбила его владельца
- Громкое коррупционное дело на Дальнем Востоке дошло до приговора
- На Дальнем Востоке сотрудник ГИБДД избил водителя, нарушевшего ПДД
- На Дальнем Востоке оштрафовали бдительного избирателя
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- Опасный Интернет-мошенник пойман во Владивостоке
- Дальневосточник пытался поджечь дом полицейского
- На Дальнем Востоке 25-ти летний нелегал изнасиловал пенсионерку
- На Дальнем Востоке медведь растерзал геолога
- В Комсомольске-на-Амуре пытались украсть 9 тонн зерна
Новости раздела
- 52-х летняя дальневосточница нашла телефон и ограбила его владельца
- Громкое коррупционное дело на Дальнем Востоке дошло до приговора
- На Дальнем Востоке сотрудник ГИБДД избил водителя, нарушевшего ПДД
- На Дальнем Востоке оштрафовали бдительного избирателя
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- Опасный Интернет-мошенник пойман во Владивостоке
- Дальневосточник пытался поджечь дом полицейского
- На Дальнем Востоке 25-ти летний нелегал изнасиловал пенсионерку
- На Дальнем Востоке медведь растерзал геолога
- В Комсомольске-на-Амуре пытались украсть 9 тонн зерна
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новый налог обрушит цены на недвижимость
- В вузы вернут вступительные экзамены
- Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска
- Некоторые проекты, заявленные на ВЭФ, уже сегодня кажутся откровенным блефом
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед
- Приморцы будут летать в Москву задешево еще два года
- Новые правила выплаты зарплат разорят бизнес
- Содержание Золотого моста пробило дыру в бюджете Приморья
- Скалы Свободного порта Владивосток
- Спрос на доллары динамично растет