Начало работы паромной линии Владивосток – Расон может стать поводом для войны

Планы соединить российский и северокорейским порты, похоже, и послужили для разработки в США закона о новых санкциях против КНДР, предполагающих проверку портов Дальнего Востока России

Международное сообщество усиливает давление на КНДР, которая продолжает проводить ядерные и ракетные разработки, однако действия Москвы идут с этим вразрез. Россия укрепляет с КНДР экономическое сотрудничество и тем самым расшатывает коалицию против республики, подрывает режим санкций, введенный за ее ядерную и ракетную программу. Об этом пишет одна из национальных газет Японии - националистическое и консервативное издание «Санкэй симбун». Планы соединить российский и северокорейским порты, похоже, и послужили поводом для разработки в США закона о новых санкциях против КНДР, предполагающих проверку портов Дальнего Востока России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Отмечается, что в мае 9000-тонный северокорейский паром «Мангенбон», которому запрещено заходить в японские порты, начнет совершать регулярные рейсы в Россию (газета «Золотой Рог» сообщала об этом). Он свяжет Владивосток со свободной экономической зоной Расон и, предположительно, будет совершать шесть рейсов в месяц. «Мангенбон» впервые зайдет в российский порт 9 мая. Судно может перевозить до 200 пассажиров и 1500 тонн груза.

Предполагается, что на пароме «Мангенбон» Россия будет экспортировать в Северную Корею морепродукты, а также запасные части для сельскохозяйственных машин и техники для горнодобывающей промышленности. Ранее, в марте, страны подписали соглашение, в соответствии с которым паром будет перевозить и северокорейских рабочих на российский Дальний Восток. Японское издание опасается, что регулярный рейс между Россией и КНДР станет для Пхеньяна одним из источников получения валюты. Кроме того, задаются вопросом японские журналисты, могут ли быть гарантии, что «Мангенбон» не будет перевозить запрещенную продукцию, включая детали для ракет?

Ранее «Мангенбон» курсировал между КНДР и Японией. Поскольку КНДР запускала ракеты, в 2006 году правительство Японии ввело собственные санкции против республики, запретив парому заходить в свои порты. Кроме того, как считали японцы, на пароме занимались и подпольной деятельностью: оттуда отдавались указания шпионам, находящимся в Японии, осуществлялись незаконные денежные операции, провозилась контрабанда, пишет «Санкэй симбун».

Насколько корректны тезисы японского издания?

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин обращает внимание на то, что «Санкэй симбун» периодически публикует материалы с откровенно антироссийскими лозунгами и это уже вызывало реакцию МИД РФ. Об этом пишет «Свободная Пресса».

- Если есть какие-то доказательства, что северокорейцы будут что-то возить из России, используя упомянутую линию сообщения, то их надо предъявить. А доводы в духе «никто не даст гарантии, что они ничего не сделают» - это показатель того, что издание занимается спекуляциями. Действующий режим санкций ООН никаких ограничений на подобное пассажирское сообщение не налагает, так же, как и на поставку нефтепродуктов. При этом доля России во внешнеторговых связях с КНДР является небольшой, товарооборот держится примерно в пределах 100 млн. долларов в год. Понятно, что такая сумма существенным образом на экономическое положение КНДР влиять никак не может.

Отмечу, что Россия выступает против попыток введения тех санкций, которые наносили бы удар по простым гражданам, осложняя их жизнь. Скажем, рейсы парома «Мангенбон» нужны по одной простой причине: на российском Дальнем Востоке работает некоторое количество северокорейских граждан, которых необходимо перевозить туда-обратно (по данным Федеральной миграционной службы, в России живут более 30 тысяч граждан КНДР как на Дальнем Востоке, так в Москве и Санкт-Петербурге - «СП»).

«СП»: - Они работают на лесозаготовках?

- Не только, также в строительстве (считается, что северокорейцы стали переориентироваться с лесной промышленности на стройку из-за роста пошлины на экспорт российского леса - «СП»). Для северокорейцев работа в России - важный источник благосостояния, здесь они зарабатывают неплохие по их меркам деньги для того, чтобы прокормить свои семьи.

«СП»: - Чисто теоретически, паромное сообщение может быть использовано для провоза «деталей для ракет»?

- Скажем, детали гироскопа можно вообще провести в портфеле или рюкзаке. Гипотетически таким образом можно многое переправить, но в реальности для этого есть масса самых разных более удобных вариантов. Скажем, у нас сохраняется воздушное сообщение с Северной Кореей, летает гражданский рейс Владивосток - Пхеньян. При большом желании можно занести какие-то детали на борт, но я думаю, что у северокорейцев есть другие каналы по доставке какой-либо секретной детали до пункта назначения, которые не перекроешь полностью. Другой вопрос - на российском Дальнем Востоке нет предприятий ракетной промышленности, откуда они могли бы получить что-то их интересующее.

Политолог Аждар Куртов считает, что подобные «страшилки» характерны для многих японских изданий, не только для националистической газеты «Санкэй симбун».

- Политическое руководство этой страны, с одной стороны, обеспокоено действиями северокорейских властей, что довольно логично, поскольку если дело дойдет до «горячей войны», то ракеты КНДР первым делом атакуют объекты на территории Японии и Южной Кореи. С другой стороны - японцы все время выступали и продолжают выступать против КНДР чисто по идеологическим причинам. В нынешней ситуации они, также как Израиль в отношении Ирана, заинтересованы раздувать северокорейскую проблематику и видеть угрозу там, где ее нет и в помине. Для того, чтобы руками Соединенных Штатов ликвидировать реальную или мнимую опасность.

Кроме того, если мы представим себе сценарий, что в будущем Северная и Южная Корея объединятся, то это будет явно не в интересах Японии, поскольку в таком случае у нее появится мощный конкурент в некоторых принципиальных областях. Скажем, Южная Корея в настоящее время на рынке мобильных телефонов и др. довольно ощутимо теснит Японию.

Также не надо забывать, что Российская Федерация с КНДР имеет сухопутную границу - железнодорожный мост Дружбы через реку Туманную (Туманган). То есть если Россия и КНДР действительно договорились бы о перевозе каких-то деталей и обходе санкций, которые, кстати, не распространяются на торговлю, то это можно было бы делать и без парома. Понятно, что если бы в России захотели реализовать такой сценарий, это никто бы не смог проконтролировать. А паром, который ходит всего лишь шесть раз в месяц, - это явно не тот вариант, который можно использован для какой-то масштабной контрабанды.

«СП»: - Выходцы с северокорейской территории начали работать у нас еще в советские годы…

- Конечно. Вообще расширение экономического сотрудничества между обеими странами всегда стояло на повестке дня, но каких-либо значительных успехов не было достигнуто. Например, Ким Чен Ир на специальном бронепоезде путешествовал по Сибири еще в 2001 году. Стороны обсуждали проект по прокладке железнодорожной магистрали, которая связала бы Россию и Южную Корею через КНДР, и проект газопровода по тому же маршруту. Переговоры об этом шли на высоком уровне из года в год, но все срывалось, причем не по российской инициативе. В прошлом КНДР также проводила ядерные испытания и запуски ракет, но тогда в Японии не придумывали подобные «страшилки», упрекая Россию в предоставлении республике каких-то лазеек.

Фото ТАСС.