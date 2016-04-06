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Похищены документы по уголовному делу против дальневосточного экс-губернатора
Деловая газета «Золотой Рог» сообщает, что неизвестные похитили у столичного адвоката Ивана Миронова портфель с документами по делам националиста Александра Поткина и бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил сам адвокат.
По его словам, инцидент произошел около магазина «Леруа Мерлен» на 66 км МКАД.
Иван Миронов рассказал, что припарковал автомобиль на стоянке магазина, после чего отправился за покупками. По возвращении он обнаружил, что кто-то разбил стекло со стороны водителя и вытащил два портфеля, в которых лежали адвокатские досье по делам Поткина (Белова) и Хорошавина. Кроме того, вор похитил компьютер и планшет, пишет РБК.
Бывшего лидера запрещенного в стране «Движения против нелегальной иммиграции» Александра Поткина (Белова) задержали 15 октября 2014 года в московской гостинице «Интурист». Его подозревают в легализации более $5 млрд БТА банка. По версии обвинения, он управлял подставными компаниями, через которые «выводилась» земля в Подмосковье, находившаяся в залоге в БТА банке.
В марте 2015 года Александра Хорошавина обвинили в получении взятки в размере более $5,6 млн. Будучи еще губернатором, он был арестован. Через некоторое время его отправили в отставку «в связи с утратой доверия». В апреле Хорошавина заподозрили во взятке в размере 15 млн руб. По этому делу арестованы его бывшие подчиненные — экс-министр сельского хозяйства Сахалинской области Николай Борисов и вице-губернатор Сергей Карепкин. В Южно-Сахалинске в среду, 6 апреля, должно состояться очередное судебное слушание по делу Хорошавина.
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ППЦ!! Адвокат. Сейчас будет лапу сосать.