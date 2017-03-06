Близ Приморья появилась огромная пороховая бочка

Япония и Южная Корея инициировали экстренный созыв заседаний советов национальной безопасности в связи с сообщениями о ракетных запусках КНДР, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Решительно протестуем против действий Северной Кореи», — заявил в интервью NHK премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Политик также отметил, что «запуск баллистической ракеты [КНДР] ясно демонстрирует, Северная Корея стала новой угрозой». «Я серьезно заинтересован в анализе [действий Пхеньяна]», — добавил японский премьер-министр, сообщив о «необходимости проведения национального совета безопасности».

Подобную инициативу также высказали в Южной Корее, передает CNN со ссылкой на представителя южнокорейского военного ведомства. По информации телеканала, предполагается, что заседание возглавит исполняющий обязанности президента республики Хван Ге Ан.

Как уточнил министр обороны Японии Томоми Инада, ракеты, запущенные 6 марта Северной Кореей, упали на расстоянии 300-350 км от северо-восточного побережья Японии, недалеко от префектуры Акита, пишет Reuters.

О запуске КНДР «неопознанной ракеты» ранее 6 марта заявили в Минобороны Южной Кореи. Позже в этот же день генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга рассказал о том, что японские военные зафиксировали четыре запущенных ракеты со стороны Северной Кореи, причем три из них, по его данным, упали в «исключительной экономической зоне» Японии. Эту версию затем подтвердили в Сеуле. Снаряды, как уточняли представители Министерства обороны Южной Кореи, пролетели порядка 1 тыс. км. и упали у восточного побережья КНДР в Японское море.

Как отмечали в Объединенном комитете начальников штабов Сеула, снаряды могли являться межконтинентальными баллистическими ракетами, которые способны достичь территории США.

Тем временем Пекин резко активизировал компанию против Южной Кореи за решение разместить у себя систему ПРО США THAAD, сообщает Российская газета.

«Своего рода "спусковым крючком" для ужесточения давления на Сеул со стороны Пекина стало недавнее официальное подписание концерном Lotte с Минобороны Кореи соглашения об обмене земельными участками. В результате военные получили в свое распоряжение необходимый ей для размещения батареи ПРО США THAAD участок в уезде Сончжу провинции Северная Кенсан», – говорится в публикации.

Самый сильный удар был нанесен непосредственно по концерну Lotte: «на торговые центры, магазины и входящие в состав концерна компании обрушилась вся мощь китайской административной системы, которая устраивает одну проверку за другой», пишут корейские СМИ.

На компанию сыплются удары со всех сторон: накладываются запреты на ввоз в торговые центры Lotte продуктов питания, обвиняют сотрудников концерна в нарушении правил использования частот для устройств беспроводной связи, выписывают штрафы, китайский сайт компании подвергся мощной хакерской атаке и вскоре прекратил свою работу.

«Параллельно большое количество СМИ Китая дружно обрушились с критикой на Сеул и Вашингтон. Издания "Жэньмин Жибао" и ряд других влиятельных газет в своих редакционных статьях, посвященных проблеме ПРО в Корее, заявили, что дело может дойти до приостановки двусторонних отношений», – пишет газета.

Одна из газет обратилась к населению со следующим призывом: «Если ты китаец, то ты должен отказаться от покупок в магазинах Lotte. Корея должна понять всю серьезность ситуации».

В некоторых ресторанах появились надписи: «Мы не обслуживаем клиентов из Южной Кореи!».

Китайские эксперты также весьма категоричны.

Мы предупреждали корейцев, что это им с рук не сойдет, и что наш ответ будет набирать силу по мере приближения момента, когда появится ПРО США. Вот они это сейчас и наблюдают. Что мы обещали, то и делаем, тут нечему удивляться, Дальше будет еще хуже для Кореи, заявил эксперт из государственного научного института КНР.

Официальный Сеул уже заявил, что подобные действия КНР «не способствуют развитию дружественных двусторонних отношений».

Фото РИА «Новости».