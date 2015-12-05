На Дальнем Востоке вскрыли очередную аферу на сотни миллионов рублей

В уголовном деле об аферах при строительстве космодрома Восточный по эпизодам с субподрядчиками «ВИП-Стройинжиниринг» и ООО «Волго-Вятская строительная компания» (ВВСК) масштаб хищений возрос с 300 млн рублей почти до 500 млн, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

По версии следствия, фактический владелец ВВСК Сергей Дегтярев и его дочь Евгения вместе с тремя другими сообщниками получили от госкорпорации «Спецстрой России» аванс в 700 млн рублей на строительство жилого комплекса и инфраструктуры, из которых похитили 468,3 млн рублей. В одном случае более 168 млн рублей «ВИП-Стройинжиниринг» перечислила авансом на счета ВВСК под фиктивный контракт на строительство, но затем эти деньги вернулись обратно уже в качестве погашения кредита. Евгении Дегтяревой уже предъявлены уточненные обвинения в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы.

Уголовное дело о хищениях при строительстве космодрома Восточный, в котором упоминаются ООО «ВВСК» и ООО «ВИП-Стройинжиниринг», было возбуждено амурскими полицейскими весной 2015 года по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата в составе группы в особо крупном размере»). По версии следствия, организаторами хищений были фактический владелец ВВСК Сергей Дегтярев и его 28-летняя дочь Евгения, которая курировала финансовые вопросы в этой же компании. Следователи считают, что сообщниками Дегтяревых были руководители подконтрольных им компаний — экс-гендиректор «ВИП–Стройинжиниринг» Вадим Митряков, его преемник на этом посту Мурат Матуев, а также руководитель ВВСК Александр Базанков.

По версии следствия, осенью 2013 года дирекция космодрома Восточный и ФГУП «Спецстройтехнология» при Спецстрое России заключили госконтракт на строительстве в городе Углегорске жилья (дом на 125 квартир) и инфраструктуры на сумму 13,56 млрд рублей. В свою очередь, ФГУП заключило договор субподряда с компанией «ВИП- Стройинжиниринг» на 1,702 млрд рублей, а та привлекла к выполнению работ столичную СК «Апогей». Эта строительная фирма должна была построить две автодороги протяженностью 2,3 км и 1,95 км. Сумма контракта составляла 570,4 млн рублей. По версии следствия, «ВИП-СтройИнжиниринг» и СК «Апогей» даже не собирались ничего строить.

— В октябре 2014 года СК «Апогей», получив аванс 300 млн рублей, заключила субподряд с ВВСК и перечислила все эти деньги на ее счет в одном из московских банков, — рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Как установили ревизоры, строительство дорог так и не было начато. Деньги пошли на погашение кредитов ВВСК. Пропавшие из бюджета 300 млн стали ущербом по делу.

Вскоре во время расследования вскрылся новый эпизод. По версии следствия, после хищения 300 млн рублей на проекте строительства дорог, осенью 2014 года, группировка Дегтярева провела новую аферу. В октябре того года «ВИП-Стройинжиниринг» и ВВСК заключили фиктивный договор субподряда на строительные работы, по которому последняя получила аванс в размере 168,3 млн рублей.

— Через несколько дней Евгения Дегтярева перевела эти деньги обратно на счета «ВИП-Стройинжиниринг» и других фирм, но уже под предлогом возврата заемных средств, — добавил источник «Известий».

По версии следствия, эти деньги также были обналичены и похищены. Таким образом, общий ущерб по двум эпизодам группировки Дегтярева уже оценивается в 468,3 млн рублей. Потерпевшим по делу стало ФГУП «Спецстройтехнология» при Спецстрое России.

Следователи уже предъявили Евгении Дегтяревой официальные обвинения по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»). Она находится под стражей. Еще в середине сентября 2015 года по ходатайству следствия Дегтярева и Вадим Митряков были арестованы Люблинским райсудом Москвы.

На официальном сайте ВВСК сообщается, что в 2011 году оборот компании составил около 4 млрд рублей. «Заказчиками ВВСК являются ключевые ведомственные структуры, такие как МЧС, Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ (Росграница), Спецстрой России, а также госкомпании, такие как МРСК и «Транснефть», — говорится на сайте ВВСК.

Визитной карточкой предприятия является его участие в проекте строительства Московского молодежного центра «Планета КВН».

Сейчас МВД и СКР расследуют 10 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный. Среди них, например, дело о мошенничестве на 400 млн рублей, фигурантами которого являются гендиректор ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое Андрей Ярцев, гендиректор ООО «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов.

В конце октября 2015 года Следственный комитет России завершил расследование одной из крупнейших афер, в результате которой государству в лице Спецстроя был причинен ущерб в размере 5 млрд рублей. Обвиняемыми по ст. 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями») стали бывший глава ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое Юрий Хризман и главбух предприятия Владимир Ашихмин. Как и в случае с ВВСК, «Дальспецстрой» получил аванс в размере 22 млрд рублей, из которых более чем 5 млрд рублей были потрачены на погашение кредитов.

Фото Андрея САВИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток