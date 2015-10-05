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Главу Минсельхоза Амурской области отстранили от работы

05 Октября 2015, 18:00 | Дальний Восток

Попавшего под следствие министра сельского хозяйства Амурской области Сергея Вологдина временно отстранили от должности. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Благовещенского городского суда.

По мнению следователя и согласившегося с его доводами суда, Вологдин, продолжая исполнять обязанности министра во время предварительного следствия, может оказать давление на своих подчиненных - свидетелей по делу. Кроме того, он может скрыть или уничтожить документы, которые следователи еще не успели изучить.

Чиновнику инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". По версии следствия, с 12 июля 2010 года по 7 октября 2011-го Сергей Вологдин, используя свое служебное положение, незаконно стал участником ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года". По ней он получил социальную выплату на сумму около 1,12 миллиона рублей на строительство жилья в сельской местности.

Уголовное дело было возбуждено 28 сентября этого года. Официальное сообщение об этом появилось на сайте МВД России в пятницу 2 октября.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Минсельхоз  Амурская область 



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