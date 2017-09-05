Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
На Дальнем Востоке задержан мэр города
05 Сентября 2017, 09:19 | Дальний Восток
На Сахалине задержали мэра города Корсакова Александра Рудакова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Его подозревают в получении взятки. В полиции пока не раскрывают подробности инцидента. Рудаков занимает пост мэра с 2015 года. На время расследования его отстранили от должности.
Автор:
Новости тематики
- На Дальнем Востоке задержан мэр города
- Хорошавина и его помощника одномоментно скосила болезнь
- Из-за дождей населенные пункты Приморья остались без электроснабжения
- В Приморье направили дополнительную технику в пострадавшие от стихии районы
- На Курилах начался массовый выход голодных медведей к людям
- У самолета, летевшего с Сахалина на Камчатку, не закрылись шасси
- ИГ приписало себе нападение на ФСБ в Хабаровске
- Хабаровчанин расстрелял сотрудника ФСБ
- В Приморье бывшего главу поселения осудили за получение взятки
- На Дальнем Востоке горела школа
Новости раздела
- На Дальнем Востоке задержан мэр города
- Северная Корея опять шалит у берегов Приморья
- На китайско-индийской границе запахло Даманским
- Хорошавина и его помощника одномоментно скосила болезнь
- Из-за дождей населенные пункты Приморья остались без электроснабжения
- В Приморье направили дополнительную технику в пострадавшие от стихии районы
- У границ Приморья скоро может вновь пролететь "подарок" от Ким Чен Ына
- Землетрясение у берегов Приморья попытались связать с ядерными испытаниями в КНДР
- На Курилах начался массовый выход голодных медведей к людям
- Начало работы паромной линии Владивосток – Расон может стать поводом для войны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Военный самолет выделывал над Владивостоком такое...
- В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков
- Пути братьев Дарькиных разошлись
- Рубль начал стремительно дорожать
- "Аэропорты Регионов" намерены вложить в развитие аэропорта на Камчатке 7,8 млрд рублей
- Начало учебного года хотят перенести на месяц – Приморье "за"
- Во Владивостоке владельцы гаражей лишаются собственности и еще остаются должны
- Россиян избавят от одного налога
- Владивостокская кольцевая автодорога может уйти под землю
- В Приморье на взятках погорел крупный чиновник
Loading...