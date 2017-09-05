На Дальнем Востоке задержан мэр города

На Сахалине задержали мэра города Корсакова Александра Рудакова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Его подозревают в получении взятки. В полиции пока не раскрывают подробности инцидента. Рудаков занимает пост мэра с 2015 года. На время расследования его отстранили от должности.