Медведев перечислил свою месячную зарплату пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перечислил пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке свой месячный заработок, передает РИА Новости.

"Свой месячный заработок пострадавшим перечислил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Добровольные пожертвования перевели и сотрудники аппарата правительства РФ, управления делами президента РФ", - говорится в сообщении министерства по развитию Дальнего Востока.

В ведомстве сообщили, что на счет, открытый межрегиональной ассоциацией "Дальний Восток и Забайкалье", перевели деньги также 35 структурных подразделений федеральных и региональных министерств, департаментов и муниципалитетов различных регионов России.

Общая сумма средств на счету превысила 18,5 миллиона рублей, сотрудники органов власти перечислили около двух миллионов. Ущерб от стихии может составить до 30 миллиардов рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.