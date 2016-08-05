Задержан замминистра строительства Хабаровского края

Следователи задержали заместителя министра строительства Хабаровского края 39-летнего Дениса Киреева, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ".

Как рассказал официальный представитель регионального СУ СК РФ Илья Гудков, сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Как отметил представитель Следственного комитета, инкриминируемое чиновнику преступление не имеет никакого отношения к минстрою и относится ко времени его бывшей работы.

По данным следствия, Денис Киреев, будучи заместителем главы Советской Гавани, оказывал за взятку в 1,92 миллиона рублей покровительство руководителю коммерческой организации. С последним администрация заключила три муниципальных контракта на выполнение работ по сейсмоусилению девяти жилых домов. Это было предусмотрено ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы", реализуемой в городе с 2011 года.

- Руководитель фирмы с сентября 2013 года по ноябрь 2015-го с целью хищения бюджетных средств внес заведомо ложные сведения о материалах, которые были использованы при наружной отделке зданий. Вместо дорогостоящих материалов, указанных в контрактах, были использованы дешевые заменители, - рассказал Илья Гудков.

За выполненные работы компания получила более 38 миллионов рублей. Реальные затраты были намного меньше - свыше 18 миллионов. Таким образом государству нанесен ущерб 20 миллионов рублей.

Покровительство со стороны Киреева заключалось в том, что чиновник сам осуществлял "контроль" за ходом работ. Взяткой он распорядился по своему усмотрению, отмечают в ведомстве.

В свою очередь глава фирмы подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование продолжается.