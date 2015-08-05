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В страшном ДТП под Хабаровском погибло 16 человек

05 Августа 2015, 18:07 | Дальний Восток

Среди 16 погибших в ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск в Хабаровском крае — один ребенок, еще трое пострадавших в аварии тоже дети. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, авария произошла в 15.00 (8.00 мск) на 125-м километре трассы Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск. Столкнулись два рейсовых автобуса маршрутов 301 и 304.

"Из 16 погибших один ребенок, еще трое детей тяжело пострадали. Всего в автобусах было более 60 пассажиров", — сказал представитель УМВД по региону.

По его словам, один из автобусов перевернулся. У второго автобуса разбито лобовое стекло. По предварительной версии, причиной аварии могло стать превышение скорости.

В настоящее время всех пострадавших развозят в больницы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Тела погибших пока остаются на месте ДТП.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ДТП  комсомольск-на-амуре  хабаровский край 



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Комментарии

  • эксперт19:31, 16.09.2015#

    Страшная трагедия. . Человеческий фактор возможно решающий, но и техническую сторону нельзя исключать. По виду автобусы китайской или российской сборки. .

  • эксперт19:33, 16.09.2015#

    Страшная трагедия. . Человеческий фактор возможно решающий, но и техническую сторону нельзя исключать. По виду автобусы китайской или российской сборки. .

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