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В страшном ДТП под Хабаровском погибло 16 человек
Среди 16 погибших в ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск в Хабаровском крае — один ребенок, еще трое пострадавших в аварии тоже дети. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
По данным полиции, авария произошла в 15.00 (8.00 мск) на 125-м километре трассы Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск. Столкнулись два рейсовых автобуса маршрутов 301 и 304.
"Из 16 погибших один ребенок, еще трое детей тяжело пострадали. Всего в автобусах было более 60 пассажиров", — сказал представитель УМВД по региону.
По его словам, один из автобусов перевернулся. У второго автобуса разбито лобовое стекло. По предварительной версии, причиной аварии могло стать превышение скорости.
В настоящее время всех пострадавших развозят в больницы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Тела погибших пока остаются на месте ДТП.
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Страшная трагедия. . Человеческий фактор возможно решающий, но и техническую сторону нельзя исключать. По виду автобусы китайской или российской сборки. .