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Дело о масштабных хищениях на космодроме Восточный дошло до суда

05 Мая 2016, 14:32 | Дальний Восток

Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководства «Дальспецстроя» и бывшего спикера Хабаровской краевой думы о хищении средств при строительстве космодрома Восточный. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда Анна Атрощенкова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Отвечая на вопрос «РИА Новости», она отметила, что заседание суда будет проходить в закрытом режиме, так как исследование материалов дела предполагает изучение сведений, составляющих государственную тайну. Потерпевшими по делу признаны предприятие «Дальспецстрой» при Спецстрое России и государственная корпорация «Роскосмос», уточнила Атрощенкова.

Фигурантами дела о хищении при строительстве космодрома в Амурской области являются экс-глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, а также бывший спикер краевой думы Виктор Чудов.

По данным следствия, в 2006-2009 годах Хризман с сыном, а также Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили 106 млн руб., принадлежавших предприятию. Как следует из материалов дела, соучастники оформляли закупку стройматериалов по завышенным ценам через подконтрольные компании. Хризман и Ашихмин, по версии следователей, злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома, причинив при этом ущерб государству в 5,2 млрд руб.

Космодром Восточный начали строить в 2011 году. Строительство сопровождалось жалобами рабочих, не получавших зарплату, а также уголовными делами в отношении субподрядчиков предприятия, которое вело стройку. 28 апреля 2016 года состоялся первый пуск с космодрома.

Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: роскосмос  коррупция  УК  Дальспецстрой  хищение  военный суд 



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Комментарии

  • Второй фронт19:05, 06.05.2016#

    Хищение денег стало государственной тайной, опомнитесь, это реклама России.

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