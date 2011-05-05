ФАС обвинила МВД в монополизме

Ведомство Рашида Нургалиева обвиняют в незаконной монополии в сфере охранных услуг.

По мнению ФАС, устав унитарного предприятия «Охрана», которое подчиняется министерству внутренних дел, предусматривает исключительные полномочия этой организации на осуществление государственной охраны. В МВД с этим несогласны – в ведомстве отмечают, что гособъекты защищают также ФСО и Минобороны.