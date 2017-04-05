На Дальнем Востоке горела школа

В Хабаровске 470 человек эвакуировали пожарные из школы №13, где случился пожар, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, возгорание локализовано.

«Из здания были эвакуированы 450 учеников и 20 взрослых — преподаватели и технический персонал», — говорится в сообщении ТАСС.

В настоящее время ведется проливка места пожара и дальнейшая его ликвидация. На месте работают восемь единиц техники и 32 человека личного состава.