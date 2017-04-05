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У берегов Приморья опять запахло жаренным
05 Апреля 2017, 16:28 | Дальний Восток
Северная Корея в среду совершила пуск баллистической ракеты «Пуккыксон-2» в направлении Японского моря. При этом ракета пролетела около 60 км, достигнув максимальной высоты в 198 км, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Запуск состоялся в 0.42 по местному времени Синпхо провинции Хамген-Намдо.
Факт проведения испытаний уже подтвердили американские военные, ведущие наблюдения с помощью радаров и систем раннего наблюдения.
Япония уже выразила протест Северной Корее, резко осудив пуск ракеты.
«Непрекращающиеся провокационные действия недопустимы, мы заявляем Северной Корее жесткий протест и решительно осуждаем ее»,— заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги.
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