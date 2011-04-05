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Во Владивостоке появились радиоактивные машины из Японии
Таможня Владивостока предотвратила ввоз из Японии автомобиля с превышением радиационного фона. Об этом сообщает РИА "Новый регион" со ссылкой на пресс-служба таможенного управления.
При исследовании партии подержанных автомобилей, которую доставил из Японии теплоход «Еруслан», во вторник, 5 апреля, была обнаружена Toyota Vitz, на различных частях которой естественный радиационный фон был превышен в три-шесть раз.
Таможенники проинформировали об обнаруженном радиоактивном авто органы гражданской обороны и Роспотребнадзора, который будет принимать решение о дальнейшей судьбе иномарки.
Напомним, что с 16 марта приморская таможня усилила радиационный контроль за прибывающими из Японии товарами, морскими и воздушными судами, почтой, багажом пассажиров.
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